Equipes de atendimento do programa Cidadania Empresarial recebem treinamento para a edição em Ariquemes

Na sexta-feira (3), o Governo de Rondônia, por intermédio do Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas – Conepod tratou da importância do trabalho que as Comunidades Terapêuticas realizam no acolhimento e tratamento da pessoa usuária de substâncias psicoativas, durante reunião no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS.

A reunião aconteceu na Esplanada dos Ministérios, no gabinete da Secretaria Executiva e contou com a presença do presidente do Conepod, David Inácio, do diretor do MDS, Yves Bastos, com o chefe de gabinete, Gustavo Alves e com a gerente de projetos, Danuelle Andrade.

O presidente do Conepod ressaltou a importância do trabalho realizado pelas Comunidades Terapêuticas no Estado de Rondônia, quanto ao acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química, “em Rondônia nós temos 47 Comunidades Terapêuticas, algumas bem estruturadas e outras que têm a mínima condição”, disse David Inácio.

Segundo o presidente do Conselho, o trabalho de acolhimento que todas as Comunidades Terapêuticas realizam em Rondônia é muito importante, cada uma utiliza o seu método de tratamento, podendo ser atividades laborais, recreativas, oficinas profissionalizantes, esportivas, acolhimento psicológico e espiritual.

O Governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo Conepod visando o combate às drogas. “São realizadas ações voltadas à prevenção, tratamento, recuperação contra as drogas. “Quando uma pessoa da família se torna dependente de substância psicoativa, toda a família fica doente também e medidas para prevenir contra as drogas são fundamentais”, ressaltou.

David Inácio, comentou que o Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas percorre o Estado para fiscalizar as comunidades terapêuticas, e que tem apoiado as instituições, fornecendo materiais de higiene, limpeza e alimentos. O presidente do Conepod falou sobre a importância da aproximação da União nesse trabalho, pois é neste ponto em que nascem as políticas públicas, e também ressaltou a importância do envolvimento dos municípios nas políticas públicas sobre drogas. Rondônia oferece 112 vagas para tratamento de dependentes químicos no Estado e a União 43 vagas, o presidente do Conselho defende a ampliação do número de vagas no Estado.

Fonte: Governo RO