Equipes gestoras de escolas de Ensino Fundamental II participam de 1º Workshop do Programa de Educação Integral, em Porto Velho

Com o objetivo de efetivar as ações de formação continuada do Programa de Educação Integral – PEI, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, deu início ao 1º Workshop do Programa de Educação Integral, em Porto Velho, na quarta-feira (13). O evento reúne 66 participantes, entre coordenadores do programa nas Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores das escolas de Ensino Fundamental II (anos finais), contempladas com o Programa de Educação Integral, e encerra na quinta-feira (14).

Durante a abertura, o assessor de gabinete Valmir Luna, que esteve representando a titular da Seduc, Ana Pacini, disse ter ciência de que gerir uma escola em tempo integral é uma missão complexa. “Sabemos que diariamente, vocês gestores, enfrentam desafios em dose dupla. A nossa missão aqui é proporcionar ainda mais conhecimentos para que, após a conclusão deste workshop, vocês retornem às unidades escolares estimulados e se tornem referência”, finalizou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o workshop vem agregar aos esforços que o Estado já tem feito no âmbito da Educação em Tempo Integral. “Investir em Educação Integral é prioridade em nossa gestão, pois gera impactos positivos, e ajuda a combater, enfrentar e superar desigualdades sistêmicas”, finalizou.

Segundo a gerente de Educação lntegral, Edna Carla, a meta é se tornar referência não só no Estado, mas em toda a região Norte. “Vocês estarem aqui para esse encontro é a certeza de que a base será ainda mais fortalecida. Que o nosso estudante, alvo das nossas ações, será alcançado com uma educação de qualidade. Fornecer aos gestores os instrumentos necessários para o aperfeiçoamento profissional, resultará em uma gestão de excelência e, consequentemente, em estudantes competentes, solidários e autônomos, com as competências necessárias para o século XXI”, disse.

PROGRAMAÇÃO

A programação do workshop envolve ginástica laboral; dinâmica de apresentação das equipes; palestra sobre liderança; oficina sobre o papel do coordenador pedagógico e do orientador educacional na execução do programa; oficina sobre eletivas; construção do catálogo para 2024; palestra sobre competências e habilidades para uma gestão de excelência nas escolas de educação integral e apresentação das experiências exitosas das escolas do PEI.

ENTENDA O PEI

O PEI foi criado pelo Estado em 2023 visando propiciar a formação de indivíduos autônomos, solidários e competentes, com conhecimentos para o pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo para o exercício da cidadania. Tudo isso, mediante a implementação de políticas públicas direcionadas à melhoria da qualidade da Educação Básica a partir da articulação do modelo pedagógico ao modelo de gestão, para fins de elevação dos índices de desempenho por meio da ampliação da Educação em Tempo Integral.

Seu regime de funcionamento é de nove horas e 12 minutos em Tempo Integral, sendo dessas, 7h12 em efetivo trabalho em sala de aula, abrangendo os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e os cinco componentes integradores, e 15 minutos de intervalo pela manhã, uma hora e 30 minutos de almoço e 15 minutos de intervalo no período da tarde.

O público-alvo do PEI são estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 11 escolas distribuídas nos seguintes municípios: Porto Velho, Buritis, Jaru, Cacoal, Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Pimenta Bueno e Vilhena.

Fonte: Governo RO