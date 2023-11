Equipes preparam saída de 41 trabalhadores presos em túnel na Índia

Free CC0 Image Argentina comemora libertação de reféns do Hamas

A Argentina celebrou a libertação de mais 11 pessoas sequestradas pelo Hamas que aconteceu nessa segunda-feira (27), no quarto dia de trégua combinada entre o grupo extremista islâmico e Israel. Entre os reféns que eram mantidos pelo Hamas, seis deles eram argentinos.

Em comunicado divulgado, o país agradeceu a mediação do Catar nas negociações pela libertação dos reféns em troca de prisioneiros palestinos.

“A Argentina faz votos para que seja possível conseguir a libertação incondicional e imediata de todos os reféns que ainda se encontram na Faixa de Gaza, sem distinção de nacionalidade, incluindo outros argentinos que permanecem em cativeiro”, escreveu a chancelaria do país em texto.

As reféns eram duas mulheres, uma de nacionalidade argentina e a outra casada com um argentino, que foram liberadas junto com duas filhas cada uma, de acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias AFP .

A Argentina ainda disse que espera que mais ajuda humanitária seja enviada à Faixa de Gaza “para fortalecer a assistência à população civil palestina, que enfrenta uma crise humanitária de grandes proporções”.

Trégua estendida

A trégua na Faixa de Gaza foi prorrogada por mais dois dias. A informação foi confirmada nessa segunda, poucas horas antes de terminar o acordo feito para o cessar-fogo de três dias que começou na sexta-feira (24). A mediação do acordo é feita por União Europeia, Catar e Estados Unidos.

Até a madrugada desta segunda, o Hamas havia libertado 58 reféns, enquanto Israel soltou 117 palestinos.

Além da troca de reféns e prisioneiros, o acordo também previa o envio de centenas de caminhões de ajuda humanitária com suprimentos aos civis da Faixa de Gaza. Os veículos entraram no território palestino por meio da passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

De acordo com o Catar, uma sala de operações em Doha monitora a trégua e libertação de reféns, mantendo comunicação direta com Israel, com o escritório político do Hamas, em Doha, e com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Ao longo desses dias de trégua temporária, o Hamas e Israel trocaram acusações sobre violações dos acordos, mas a libertação continuou dos dois lados.

Hoje, o cessar-fogo entrou no quinto dia, com a expectativa pela libertação de mais 10 reféns pelo grupo fundamentalista islâmico. Israel também deve fazer nova libertação de presos palestinos mantidos no país.

As autoridades locais já teriam recebido a lista de pessoas que devem ser soltas nesta terça, de acordo com a imprensa israelense, e estaria revisando os nomes antes de torná-los públicos.

Fonte: Internacional