Escola Criança Feliz recebe recursos de R$ 100 mil por meio de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva

Mais uma escola do município de Machadinho D’ Oeste foi contemplada com recurso destinado pelo deputado Ezequiel Neiva. Dessa vez a beneficiada foi a escola Criança Feliz, com emenda parlamentar individual no valor de R$ 100 mil, para a aquisição de equipamentos de informática, móveis outros materiais permanentes.

O deputado Neiva destaca que o recurso já está na conta da prefeitura, para que seja iniciado o processo de aquisição. O pedido do investimento, conforme o parlamentar, foi solicitado pela professora Roseli Mendes. Neiva ressalta que a diretora da escola, Iraci Freire, e a então secretária municipal de Educação, professora Jocilene, não mediram esforços para elaborar e acompanhar o projeto.

“Além dessa ação, o nosso representante no município Celso Coelho, juntamente com o vereador Abrahãozinho, têm acompanhado as necessidades da educação em Machadinho e auxiliado a concretização de cada projeto, a exemplo da passarela na Escola Maria Grilo, em fase final de execução e o Muro da Escola Municipal Roberto Marinho, na Linha MA 16, com a empresa trabalhando a todo vapor”.

Neiva disse que foram destinados mais de R$ 100 mil para a construção da Passarela e outros quase R$ 400 mil para a construção do muro.

