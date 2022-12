Escola do Idep forma técnicos em comércio, num momento otimista com vendas de fim de ano

Os formandos das duas turmas do Curso Técnico em Comércio da Escola Técnica Estadual – Etec do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep, receberam o diploma de conclusão do curso que teve início em novembro do ano passado, no polo Flora Calheiros, zona Leste de Porto Velho.

A formação aconteceu nesta semana, no momento em que o comércio está otimista com o aumento das vendas devido as festas de fim de ano. Com essa conquista, os formandos têm mais chances de preencher postos de trabalho, que surgem nesse período devido ao aquecimento da economia. Qualificar o cidadão para o mundo do trabalho, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados em diferentes setores está no plano estratégico do Governo de Rondônia.

Segundo o governador Marcos Rocha, o impacto positivo da educação profissional é amplo, pois viabiliza a geração de emprego e renda, disponibilizando para o empresariado profissionais capacitados, bem como oferecer à população serviços de qualidade. “O ensino profissionalizante é a mola propulsora para o progresso econômico e o desenvolvimento social”, frisou o governador.

No seu discurso durante a formatura dos novos técnicos em comércio, realizada no auditório do Idep, a presidente da instituição de ensino profissionalizante, Adir Josefa de Oliveira, destacou que os formandos chegam ao mercado com diferencial por adquirem conhecimentos com base nas tendências de mercado. “As áreas profissionais são as mesmas, porém os profissionais devem sempre se reinventar”.

Maria Aparecida Romualdo Buratti fez o Curso Técnico em Comércio, justamente para se atualizar profissionalmente depois de passar um longo período desempregada. “Resolvi esperar me formar para começar a procurar um emprego e tenho certeza que vou conseguir graças ao que aprendi nas 800 aulas que assisti diariamente”.

