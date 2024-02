Escola do Legislativo abre a grade de cursos de capacitação para 2024

O ano letivo da Escola do Legislativo (EL) será aberto na próxima segunda-feira (19) em solenidade na sede em Porto Velho, a partir das 8h30. O presidente da Assembleia Legislativa (Alero), Marcelo Cruz (Sem Partido), participará do evento que marca o início das aulas na escola mantida pela Casa do Povo e que capacita de forma permanente os servidores públicos.

Além do presidente Marcelo Cruz também estarão participando os deputados estaduais e autoridades convidadas, para a apresentação da grade dos cursos que estarão disponíveis para aprimoramento permanente dos servidores da Alero.

A escola também mantém parcerias com as câmaras de vereadores, prefeituras, e demais órgãos públicos e autarquias municipais, estaduais, federais, com a iniciativa privada e as vagas excedentes são disponibilizadas para a comunidade em geral.

A partir deste ano a escola do legislativo também oferecerá cursos noturnos, para facilitar a participação dos servidores. “É uma inovação da maior importância, pois os alunos terão mais um horário, fora do expediente normal, para aprimorar seu trabalho e proporcionar qualificação no atendimento nos gabinetes e para o público em geral”, diz o diretor-geral da escola Alexandre Silva.

A maioria de as dezenas de cursos tem 20 horas/aula de duração. Os alunos que cumprem a carga horária recebem certificado de conclusão, que enriquece o currículo de cada um. Os cursos são gratuitos, a maioria ministrados na sede da escola na Rua Major Amarante, 390, em Porto Velho, mas também são levados aos municípios do interior e bairros de Porto Velho.

Programação

Durante o evento será apresentado o Plano de Comunicação, Plano Pedagógico, Hotsite da Escola, visita assistida às instalações da Escola com presidente da Alero, Marcelo Cruz e o diretor-geral Alexandre Silva, coletiva à imprensa, palestras e coffee break.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (69) 9.9336.2732, das 7h30 às 13h30.

Cursos disponíveis

– Liderança em Alta Performance, 20 horas/aula, das 8hàs 12h, 19/02 a 23/02, (João Belarmino)

– Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 20 horas-aula, das 8h às 12h, 19/02 a 23/02 (Cynthian Zulian)

– Planejamento e Organização de Eventos, 20 horas/aula, das 14h às 18h, 19/02 a 23/02 (Regina El Rafihi)

– Libras para Atendimento ao Público, 20 horas/aula, das 14h às 18h, 19/02 a 23/02 (Marcus Loureiro)

– Filmagem, Edição de Vídeos em Celular, 20 horas/aula, das 8h às 12h, 26/02 a 01/03 (Alexandre Badra)

– Fotografia, 20 horas/aula, das 8h às 12h, 26/02 a 01/03 (Marcos Grutzmacher)

– Técnicas em Secretariado, das 14h às 18h, 26/02 a 01/03 (Regina El Rafihi)

– Produção de Texto, das 14h às 18h, 26/02 a 01/03 (Rogério Melo)

Texto: Waldir Costa

Foto: Eduardo Freitas

Fonte: Assembleia Legislativa de RO