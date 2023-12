Escola do Legislativo encerra atividades e amplia grade de cursos para 2024

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) entra em recesso nesta sexta-feira (22) e a Escola do Legislativo (EL), que pertence ao legislativo estadual, também. O diretor-geral da escola, Alexandre Silva, que assumiu o comando há poucos meses, fez um balanço das ações no seu curto período, mas já tem programação para o próximo ano.

O diretor da Escola deu celeridade na aplicação de cursos, priorizando os servidores da Alero, mas também atendendo as câmaras de vereadores, prefeituras, governo do estado, Poder Judiciário, autarquias, Ministério Público (federal e estadual) numa ampla parceria na qualificação da mão de obra pública. Os cursos atendem os servidores dos gabinetes e dos demais departamentos e visam sempre a melhoria da prestação de serviços à população.

Estão como prioridades para o próximo ano a consolidação da aplicação de cursos à noite, todas as semanas, como ocorre com os demais e nos dois períodos (manhã e tarde), fortalecimento nas parcerias atendendo o interior do estado. Outra prioridade é criar o sítio da escola, para que ocorra maior e melhor interatividade entre alunos e servidores na busca de mais e melhores informações.

O curso de Primeiros Socorros foi inserido este ano em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP), do governo do estado. A programação é a Escola do Legislativo assumir diretamente a aplicação do curso, que é fundamental para os servidores públicos e à comunidade em geral, pois as vagas excedentes são disponibilizadas para a população. Provavelmente ele será ministrado à noite, para facilitar a participação dos alunos.

O curso de Informática, que foi reativado, está entre as prioridades da escola. Junto com o de Libras está entre os mais procurados para as inscrições na capital e no interior do estado.

“Estamos com muitos projetos para o próximo ano, sempre contando com apoio do o presidente da Alero, deputado Marcelo Cruz (Patriota), e dos demais deputados. Vamos aprimorar as atividades da escola na luta pela permanente capacitação dos servidores públicos, mas não deixando de atender os demais segmentos da comunidade, pois todos os alunos recebem certificados de conclusão, um item a mais no seu currículo”, argumentou Alexandre Silva.

A escola da Alero oferece semanalmente dezenas de cursos de capacitação que eram ministrados semanalmente em dois períodos, mas 2024 também serão fomentadas disciplinas à noite. Os cursos são gratuitos.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Escola do Legislativo

Fonte: Assembleia Legislativa de RO