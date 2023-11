Escola do Legislativo forma mais 36 alunos no curso de Oratória

Um dos cursos mais frequentados da Escola do Legislativo (EL) da Assembleia Legislativa (Alero), o de Oratória foi encerrado no período da tarde na última sexta-feira (10). Foram entregues certificados aos 36 alunos, que cumpriram a carga horária.

A Escola do Legislativo tem o objetivo de capacitar os servidores da Alero, oferecendo diversas disciplinas, que são ministradas pela manhã, tarde e, este ano, também no período noturno. “É uma oportunidade única para que os servidores da Alero ampliem seus conhecimentos e possam oferecer serviços qualificados no atendimento aos deputados, nos gabinetes e à comunidade em geral”, diz o diretor-geral da EL, Alexandre Silva.

O curso de Oratória tem como finalidade habilitar os alunos a perderem o medo e a fobia de falar em público. Participando do curso, os alunos melhoram as condições de se expressar, de manter contato com o público além do relacionamento interpessoal.

As diversas disciplinas oferecidas pela Escola do Legislativo são ministradas na sede, em Porto Velho, na Rua Major Amarante, 390. Os cursos da EL atendem os servidores do legislativo estadual, e também mantém parcerias com governos (federal, estadual e municipal), câmaras de vereadores e entidades. As vagas excedentes são oferecidas à população de forma gratuita e com entrega de certificados de conclusão.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Emanuelle Lima / Secom Escola do Legislativo

Fonte: Assembleia Legislativa de RO