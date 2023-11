Escola do Legislativo presente nos 40 anos da Constituição Estadual

Desde o início da semana, em Porto Velho, a Escola do Legislativo (EL) ministra dois cursos de capacitação direcionados aos servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Na semana anterior, alunos participaram de um curso de informática básica, que tem carga horária superior aos demais e será encerrado somente na próxima semana.

O curso de Relações Interpessoais no Trabalho, com vagas para 50 alunos e carga horária de 20 horas, foi aberto na manhã da última segunda-feira (20) e será encerrado na próxima sexta-feira (24). O curso é ministrado das 8h às 12h, assim como o curso de Etiqueta Corporativa, Imagem Pessoal e Profissional.

As disciplinas são aplicadas na sede da escola, em Porto Velho, na rua Major Amarante, 390, área central da capital, e visam a capacitação dos servidores da Alero, mas também abre inscrições para outros órgãos públicos (federal estadual e municipal), como câmaras de vereadores e prefeituras, além de serem gratuitos. Os alunos que cumprem as cargas horárias recebem certificados de conclusão.

Os alunos do curso de Informática Básica participam das aulas desde o início da semana anterior. Como a disciplina tem 56 horas/aula de duração, o encerramento será no próximo dia 1º de dezembro.

Na manhã de segunda-feira (20) o diretor-geral da EL, Alexandre Silva, esteve com a sua equipe na Assembleia Legislativa para participar da abertura da semana de comemoração dos 40 anos da promulgação da Constituição Estadual. O presidente da escola comandou a solenidade de fechamento da Cápsula do Tempo, realizada na área externa do Legislativo Estadual.

Alunos de diversas instituições de ensino, tais como, Unir, Fimca, o colégio Major Guapindaia, João Bento da Costa, além de servidores e estagiários da Alero contribuíram com textos produzidos com o tema “Um olhar sobre o futuro do Legislativo”. Todo o material foi depositado na cápsula, que será aberta daqui a 40 anos.

Cápsula será aberta no ano de 2063 (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

O presidente da Alero, deputado Marcelo Cruz (Patriota) comandou todas as ações comemorativas e destacou a importância do momento vivido pela Casa. “A promulgação foi um ato de fé no futuro. Ela é expressão viva dos valores, simboliza o compromisso com a cidadania, com a Justiça e com o progresso”, disse o parlamentar.

Presidente Marcelo Cruz (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

“O ano está chegando ao final e estamos quase concluindo nossas atividades com a certeza do dever cumprido, capacitando nossos servidores e dos demais órgãos públicos, entidades privadas, além de a comunidade de forma geral”, disse Alexandre Silva.

