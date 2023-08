Escola do Legislativo promove curso de primeiros socorros a servidores da Alero

A Escola do Legislativo (EL), mantida pelos deputados estaduais, oferece mensalmente aos servidores cursos visando o aprimoramento da mão de obra pública. No próximo mês de setembro será ministrado o curso de Primeiros Socorros. O curso é aberto a servidores efetivos e comissionados.

O curso oferecido pela Escola do Legislativo abordará temas como hemorragia, parada cardiorrespiratória, desmaio, fratura, convulsão, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, queimaduras. As aulas serão ministradas na Avenida Tiradentes, 3009, bairro Setor Industrial em Porto Velho, sede do IDEP período de 11 a 22 de setembro, das 7h30 às 11h30.

As inscrições estão abertas a servidores dos gabinetes e das demais áreas da Assembleia Legislativa (Alero) e podem ser feitas presencialmente na Escola do Legislativo. O curso é oferecido em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (IDEP) do governo do estado.

A capacitação em noções básicas de primeiros socorros a funcionários e servidores públicos é obrigatória, inclusive a funcionários das empresas privadas.

Mais informações pelo telefone (69) 9 9336 2732.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Fotos: Ricardo MedeirosI Secom/Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO