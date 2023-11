Escola do Legislativo qualifica alunos no curso de Marinheiro Fluvial

Alunos concluintes do curso de Aquaviários – Marinheiro Fluvial de Convés e de Máquinas, Nível 1, participaram da solenidade de encerramento da disciplina na manhã de segunda-feira (6), na sede da Escola do Legislativo (EL), em Porto Velho. O curso, gratuito, foi ministrado durante a semana, na escola mantida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Na solenidade de entrega dos certificados do curso, que é uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Escola do Legislativo, estiveram presentes a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) e comandante de Fragata, Matheus Athaíde Firmino. Concluíram o curso 19 alunos com carga horária de 40 horas/aula.

O diretor-geral de escola dos deputados, Alexandre Silva comandou o evento, que também contou a participação do ex-diretor da EL, Thiago Tezzari.

A deputada Cristiane Lopes, que deu apoio para que o curso fosse ministrado, destacou o momento de emoção com a entrega dos certificados de conclusão. “Estou feliz em poder contribuir para a formação de profissionais tão importantes para o setor naval”, disse.

Curso durou uma semana e foi ministrado na Escola do Legislativo (Foto: Emanuelle Lima)

O diretor Alexandre Silva, parabenizou a turma de alunos que estava se aprimorando, a partir daquele momento, com o recebimento dos certificados, agora “profissionais qualificados para o setor naval”. Ele lembrou da importância do apoio da escola, graças ao presidente da Alero, deputado Marcelo Cruz (Patriota), “sempre parceiro em iniciativas, que visam aprimorar, qualificar a população”, argumentou.

Segundo Alexandre, a partir do recebimento do certificado de conclusão, “todos estão prontos para ingressar no mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento do setor naval”.

