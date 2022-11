Escola Estadual em tempo integral recebe armários individuais para os alunos em Vilhena

A Escola Estadual de Tempo Integral Deputado Genival Nunes da Costa (Projeto Guaporé de Educação Integral) de Vilhena, recebeu um investimento de R$ 145.840 da Secretaria de Estado da Educação -Seduc, com a compra de 40 armários com 12 divisões, que totalizam 480 lugares individuais. A medida visa atender as necessidades dos estudantes que passam um maior tempo na escola, evitando que os mesmos carreguem mais peso do que o adequado.

A escola atende de 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental, em tempo integral, que faz parte do Projeto Guaporé, sendo a primeira escola a receber os armários. “Estamos muito felizes com mais esse investimento do Governo do Estado. É uma novidade para todos nós, somos os primeiros a receber no Cone Sul. Vai ser muito utilizado, pois oferecemos, por exemplo, aula de natação e agora os alunos têm lugar adequado para guardar seus pertences. Sabemos também que muitas crianças moram longe e trazem muitos materiais devido ao tempo maior de aula”, explicou Maria de Fátima, coordenadora Regional da Educação de Vilhena.

Rosane Monteiro, mãe de uma aluna, comenta sobre o investimento, “Achei muito benéfico. Os alunos têm muitos materiais, mochila pesada. E quando disseram que teriam armários, a minha filha chegava todos os dias em casa empolgada contando, ela estava muito ansiosa. É uma maravilha, fico feliz em ver a preocupação do Estado com as crianças e o investimento que vem fazendo,”

“Foi ótimo pra mim, porque agora posso guardar livros, cadernos, roupas de natação e pegar livros na biblioteca. Como temos vários livros de cada matéria, facilitou muito e agora não tem como esquecer mais em casa,” explanou a aluna Milena Silva, de 11 anos.

O aluno Luiz Eduardo Bueno, de 11 anos, mostrou-se contente com a chegada dos armários. “Eu acho muito bom, porque geralmente na hora do almoço ficávamos carregando as nossas mochilas e também segurando nas mãos. Com esse espaço está ajudando muito. Estou muito feliz, acho muito diferente ter uma escola com armários”, ressaltou o estudante.

