Escola Judiciária do Piauí passa a utilizar o sistema de gestão pedagógica e administrativa da Emeron

O sistema EmeronWeb, da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron), passou a ser utilizado em mais uma Escola Judicial brasileira, dessa vez na região Nordeste. No início do mês, quatro servidores(a) da Emeron estiveram em Teresina para o treinamento e início do uso da ferramenta na Escola Judiciária do Piauí (Ejud-PI).

Integraram a comitiva da Emeron os(a) servidores(a) José Miguel de Lima (Departamento Administrativo), Aurélio Zenor Mota e Riberval Saraiva (Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação) e Thaís Bombardelli (Departamento Pedagógico). O curso teve como objetivo permitir que os(as) participantes alimentem e gerenciem o sistema, compreendendo as funcionalidades e o impacto das suas ações no contexto sistêmico da ferramenta, de forma a garantir o adequado funcionamento no aspecto de infraestrutura e fluxos.

Para o diretor administrativo da Emeron, José Miguel de Lima, o EmeronWeb é fundamental para o gerenciamento e crescimento da Escola: “É uma satisfação visitar o Piauí para compartilhar a experiência que temos com o sistema na Escola de Magistratura de Rondônia. A tecnologia otimiza a rotina de trabalho, unificando o fluxo e promovendo mais eficiência na gestão”, destacou.

O diretor de TI da Emeron, Aurélio Zenor, explicou que a intenção é integrar as etapas, desde a criação do curso até a certificação: “As funcionalidades do sistema, como inscrição dos usuários, frequências, certificação e emissão de relatórios, além de outras funções administrativas e orçamentárias, vão auxiliar a equipe na otimização das atividades rotineiras”, explicou o servidor.

Para o diretor-geral da Ejud, desembargador José Ribamar Oliveira, o novo sistema terá uma grande contribuição para a gestão da Escola Judiciária do Piauí: “A Ejud realizou uma visita técnica à Emeron, que é referência em Escolas da Magistratura do Brasil e, desde então, temos trabalhado para trazer o sistema EmeronWeb para nossa Escola e ampliar ainda mais o conhecimento. Ressalto aqui a colaboração do TJRO com o TJPI, no sentido de buscar a excelência nos objetivos da Ejud em prol da melhoria da prestação jurisdicional”, ponderou o magistrado.

O sistema EmeronWeb já é utilizado desde o ano passado na Escola do Poder Judiciário de Roraima. Em 2023, também aderiram à plataforma Escolas Judiciais do Acre e Amazonas.

