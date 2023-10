Escola Major Guapindaia vai disputar Mundial de Futsal na Sérvia com apoio do programa Pró-Atleta

Alunos atletas da Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia têm um destino grandioso pela frente: representar o Brasil no Campeonato Mundial Escolar de Futsal SUB-18, que acontecerá em Belgrado, na Sérvia, de 8 a 17 de outubro. A delegação das escola rondoniense é formada por 12 atletas, chefe da delegação e um árbitro.

De acordo com o técnico Zenildo de Souza Santos, o Brasil será representado por três equipes masculinas (Goiás, Pará e Rondônia) e três femininas (Santa Catarina, Tocantins e Goiás). Dezenove países estarão presentes nessa competição.

A oportunidade de participar no Mundial de Futsal só foi possível com apoio decisivo do programa Pró-Atleta do Governo de Rondônia que forneceu as passagem aéreas aos atletas, somado o valor também à emenda parlamentar de deputados: Alex Redano, Alan Queiroz, Cirone Deiró, Dra Thaissa, Edevaldo Neves, Ieda Chaves, Jean Oliveira, Laerte Gomes, Luizinho Goebel, Nim Barroso, Ribeiro do Simpol.

O técnico Zenildo Santos, enfatizou a importância desse suporte, especialmente nas passagens. “Sem esse auxílio, não teríamos a menor condição. É o sonho de todos os atletas. O Pró-Atleta veio para preencher esse vazio que tínhamos. É o auge da carreira de qualquer pessoa ser parte de uma seleção brasileira qualificada entre as melhores, e agora esse sonho está sendo realizado graças ao governo que proporcionou essas condições”, disse.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes, destaca que o programa Pró-Atleta, reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento esportivo. “A participação da Escola Major Guapindaia no Mundial de Futsal é motivo de grande orgulho para Rondônia. O programa Pró-Atleta, reforça o compromisso do gestão com o desenvolvimento esportivo e o incentivo aos talentos locais. Estamos investindo não apenas em atletas, mas também na construção de sonhos e na representatividade do Estado em competições internacionais. Desejamos sucesso à delegação e que essa experiência contribua para o crescimento e inspiração de muitos jovens atletas em Rondônia”, destacou.

Fonte: Governo RO