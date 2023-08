Escola Móvel de Panificação do Idep oferta cursos no município do Vale do Paraíso

Com empenho na adoção de medidas para garantir segurança ao trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, por meio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat, executa o projeto Quatro Rodas, Uma Vida no período em que acontece a 38º Exposição Agropecuária de Ariquemes, a Expoari. As ações da Dtfat foram planejadas com a Associação dos Pecuaristas de Ariquemes – APA; Batalhão de Policiamento de Trânsito – BPTran, em Porto Velho; Polícia Militar – PMRO; e Guarda Municipal de Trânsito de Ariquemes.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes destacou que, o objetivo do projeto Quatro Rodas, Uma Vida é educar os motoristas sobre a importância da valorização da vida no trânsito. Em Ariquemes, a ação já alcançou 458 motoristas. “Nossa ação busca orientar condutores sobre as boas práticas de circulação e uso do trânsito, garantindo a segurança para todos”, salientou.

O diretor da Dtfat, Brenno Dionízio explicou que, “na execução do projeto, os agentes de trânsito também verificam se os condutores possuem a Carteira Nacional de Habilitação – CNH suspensa ou cassada, inabilitação; problemas psicomotores visíveis e injustificados; se o veículo não apresenta condições de trafegabilidade e segurança, e são adotadas medidas que impedem a continuidade dessa prática, primando pela preservação, promoção da segurança viária e valorização da vida”.

Brenno Dionízio informou que, além da ação na rua, a Dtfat possui uma equipe trabalhando internamente nos estandes do Detran e da PMRO, fornecendo informações da importância das boas práticas de direção, durante a realização da 38ª Expoari.

As operações de fiscalização do Detran estão previstas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, que foi criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018, que propõe um novo desafio para a gestão de trânsito no Brasil e para os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, em reduzir no mínimo 50% das mortes e lesões no trânsito em todo o mundo até 2030.

Fonte: Governo RO