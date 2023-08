Escola Pública de Trânsito abre inscrições para cursos de qualificação de motoristas em Ariquemes e Rolim de Moura

Como parte das atividades alusivas ao Mês da Primeira Infância, fase da vida que vai da gestação aos 6 anos de idade, o Governo de Rondônia realizará, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, a “Campanha Agosto Verde – Encontro de Beneficiárias Mamãe Cheguei”, na região do Baixo-Madeira, em Porto Velho. O evento, acontecerá de 21 a 26, e deverá atender cerca de 80 gestantes diretamente e 600 pessoas indiretamente, entre crianças, pais e responsáveis, nos distritos de Calama, Demarcação, Gleba Rio Preto, Terra Firme, Papagaios e Nazaré, uma média de 100 pessoas por comunidade.

Para o governador Marcos Rocha, considerando que estas regiões são de difícil acesso, “esta ação será muito importante para a sensibilização das gestantes e suas famílias sobre os cuidados e atenção que toda criança deve receber, em especial na primeira infância. Dessa forma, o Governo de Rondônia vem desenvolvendo e promovendo atividades relacionadas a este setor”, ressaltou.

Durante os seis dias, as equipes da Seas e de instituições parcerias, como a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO, Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO e a Prefeitura da Capital, envolverão os moradores destas localidades em rodas de conversa com vistas à troca de conhecimentos sobre a importância dos cuidados com as crianças durante a primeira infância, em especial nos primeiros 28 dias, incluindo amamentação e imunização; realizarão cadastramento no programa estadual Mamãe Cheguei (destinado às gestantes em situação vulnerável) e no Sistema Estadual de Cadastramento de Benefícios Sociais – Siscab; e ainda entregarão Kits Natalidade.

Pelo cronograma da Seas, o Encontro será aberto no distrito de Calama, seguindo no dia 22 em Demarcação; dia 23 em Terra Firme, 24 em Papagaios, 25 em Gleba Rio Preto, encerrando em Nazaré no dia 26.

Em Rondônia, além do Mamãe Cheguei, o Governo Estadual trabalha para melhoria da qualidade de vida das crianças com os programas Crescendo Bem, objetivando prestar apoio financeiro temporário a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, inseridas em programas de primeira infância do Sistema Único da Assistência Social – Suas, como o Criança Feliz, que exige renda mensal nas faixas de pobreza e extrema pobreza; e Criança Protegida, voltado à proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência, mediante o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, composto pelas áreas da Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, Conselhos de Direitos, Sociedade Civil, Conselhos Tutelares e o Poder Judiciário.

Com base no Crescendo Bem, mensalmente, o Governo Estadual transfere R$ 100 para gestantes ou famílias que têm criança de zero a 3 anos ou até 6 anos, caso tenha alguma deficiência. De acordo com James Heckman (Prêmio Nobel em Economia 1993), a qualidade do desenvolvimento da primeira infância tem efeito importante sobre a qualidade das populações e influencia os resultados de saúde na vida adulta. Por isso, esta fase da vida é considerada uma prioridade na agenda mundial, tendência observada no cenário internacional, com agendas do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef, Nações Unidas e Banco Mundial. Diversos países possuem programas/planos nacionais incluindo a estratégia da Visita Domiciliar.

