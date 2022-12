Escola técnica estadual do Idep realiza formatura das turmas do Curso Técnico em Eventos

A Escola Técnica Estadual – Etec do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep realizou nesta semana, a formatura de duas turmas do Curso Técnico em Eventos. As aulas tiveram início em novembro de 2021, sendo realizadas no período noturno no polo Flora Calheiros; Zona Leste e outra no turno da manhã, na própria Etec.

Fortalecer e expandir a educação profissional no Estado, integram a lista de prioridades do Governo de Rondônia, conforme o governador Marcos Rocha. Na sua visão administrativa, o desenvolvimento econômico e o social estão interligados. “É preciso preparar o cidadão para abraçar as oportunidades do mercado de trabalho”.

O incentivo da gestão estadual ao ensino profissionalizante foi a tônica do discurso da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, durante a solenidade realizada no auditório da instituição de ensino. “Rondônia está sendo referência para outros estados pelo fato de ter uma Autarquia responsável pela política pública da educação profissional”, frisou e construindo um processo linear, prevendo que em poucos anos, o mercado rondoniense começará a perceber a melhoria na prestação de serviços em várias áreas.

Esta nova geração de egressos do Idep promete fazer a diferença no mercado de trabalho, alusão esta representada na cerimônia pela concluinte Dayse Lucyd Rodrigues do Carmo. “A formação em técnica em eventos foi de suma importância, porque eu já tinha o curso de guia de turismo e realizo eventos há mais de dez anos”, concluiu a formanda que foi oradora da turma, cujas aulas aconteceram no polo Flora Calheiros.

