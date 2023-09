Escolas da Rede Estadual da região Madeira-Mamoré potencializam mobilização para o Saeb

Com o objetivo de sensibilizar e mobilizar as equipes escolares e suas comunidades sobre a importância de obter um bom desempenho nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb, o Governo de Rondônia lançou o Projeto Saeb: nossa meta é você!

O projeto que é realizado pela Secretaria de Estado da Educação – Seduc, mediante as Coordenadorias Regionais de Educação – CREs em todo o Estado, contou com o desenvolvimento de ações e mobilizações junto às nove escolas da rede estadual, na região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Na quarta-feira (27), a equipe gestora, professores, alunos dos terceirão da Escola Estadual Simon Bolívar – Escola do Novo Tempo e equipe da CRE participaram de um pit stop conscientizando sobre a importância da comunidade estudantil participar da avaliação.

A ação contou com o apoio de agentes de campanhas educativas em Guajará-Mirim, da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran. A equipe gestora da Escola Simon Bolívar ainda realizou, no período o “Saeb com café” reunindo os pais de alunos. Em Guajará-Mirim e Nova Mamoré a mobilização externa iniciou na quarta-feira e segue até a sexta-feira (28).

CICLOS

A aplicação da prova ocorrerá entre 23 de outubro e 3 de novembro de 2023 no estado de Rondônia, e visa medir o nível de ensino da Educação Básica oferecido aos estudantes. A formação vem ocorrendo por quatro Ciclos de Acompanhamentos e Orientações – CAO contínuos, sob coordenação da Seduc. A região Madeira-Mamoré está passando pelo terceiro ciclo, que engloba a mobilização da comunidade externa estudantil e familiares, envolvendo toda a sociedade para a importância da avaliação.

A coordenadora Regional de Educação de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, Eunice Oliveira Pires Santos destacou que, as ações são estratégias pedagógicas de grande importância para o alcance das metas do Saeb 2023. “O Saeb é, hoje, a principal ferramenta para medir a qualidade do ensino. Esse apoio da família e da escola aos estudantes é fundamental para que eles cheguem ao dia da prova tranquilos e seguros dos conteúdos que foram trabalhados em sala de aula”, completou.

O aluno do 3º ano da Escola Simon Bolívar, Lucas Evangelista, destacou que, “o Saeb tem a importância de elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb da nossa escola. Aumentando nossa nota, consequentemente seremos beneficiados em relação à estrutura, alimentação, do bom e do melhor. Hoje, com esse projeto na rua, mostramos que nossa escola Simon Bolívar se importa com o projeto”, enfatizou.

Fonte: Governo RO