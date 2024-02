Escolas de São Francisco do Guaporé recebem mais recursos da deputada Lebrinha

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) marcou presença na manhã desta segunda-feira (5) na sessão solene de Abertura do ano Judiciário 2024. O deputado estadual Delegado Lucas (PP) participou da cerimônia representando o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), no plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO).

O evento marcou o início dos trabalhos das sessões de julgamento do 2º grau de jurisdição e foi conduzido pelo presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, contando com a participação de desembargadores, representantes dos demais poderes além de integrantes do sistema de Justiça, tais como Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil.

O deputado estadual Delegado Lucas fez questão de ressaltar o papel do poder judiciário. “Incontáveis vezes precisei do Poder Judiciário nos horários menos convencionais aos finais de semana, feriados, dias santos e carnavais. O poder judiciário sempre presente e ciente de sua responsabilidade. Quantos representantes do Poder Judiciário foram passíveis para que a proteção jurisdicional pudesse ser atendida naquele momento de necessidade. Pelos menos 12 anos como delegado de polícia em uma comarca do interior, sei da importância e do compromisso que o poder judiciário tem de promover uma justiça justa”, frisou.

Solenidade ocorreu na manhã desta segunda-feira no plenário do TJRO (Foto: Antônio Lucas)

Delegado Lucas discursou sobre a importância da união entre os poderes. “O que é mais importante a jornada ou o destino? A conclusão é que não é nenhum dos dois, mas sim com quem caminhamos. E o Poder Legislativo, por meio do presidente Marcelo Cruz, tem a plena convicção de querer caminhar juntos com o Poderes, pois sabendo conduzir essa harmonia será uma marca indelével a população do estado de Rondônia que merece o melhor de todos nós”, acrescentou.

O parlamentou encerrou sua fala ressaltando o papel da Casa de Leis. “O Poder Legislativo tem o compromisso de assumir cada vez mais um caminho de retidão, de probidade e de responsabilidade ser digno de caminhar ao lado de tão nobres instituições do âmbito judiciário. Que sejamos sempre voltados e estejamos sempre focados para promovermos um trabalho de forma humanizada”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO