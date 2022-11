Escolas móveis do Idep fortalecem qualificação de mão de obra e viabilizam ascensão profissional

Adquiridas na atual gestão do Governo de Rondônia, com objetivo de expandir o ensino profissionalizante em Rondônia, as escolas móveis do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep estão viabilizando oportunidades de emprego em novas áreas para quem conclui os cursos ofertados nas unidades executoras.

Segundo a presidente da instituição de ensino, Adir Josefa de Oliveira, o órgão gestor da educação profissional conta com quatro escolas técnicas itinerantes: Panificação e Confeitaria; Imagem Pessoal; Máquinas Agrícolas, Piscicultura e Frigorífico.

“Rondônia é hoje, uma referência nacional com essa proposta de descentralizar o ensino profissionalizante, visando à qualificação da mão de obra, conforme a demanda do mercado”, frisou Adir Josefa de Oliveira, adiantando que a meta do Governo de Rondônia é adquirir mais escolas móveis, tendo em vista os resultados positivos com essa ação pioneira.

O impacto positivo da novidade no setor educacional de Rondônia se reflete nos casos de sucesso de quem está conseguindo vivenciar uma ascensão profissional, com base em conhecimentos adquiridos nos cursos do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional.

Um desses exemplos é Jéssica Samara Barbosa, de 29 anos, que mora no município de Ariquemes. Ela trabalhava como secretária do lar e agora atua como auxiliar de mecânica de uma concessionária da cidade.

“Só consegui esse emprego porque fiz os cursos de Mecânica de Máquinas Agrícolas e Manutenção de Máquinas Agrícolas, na Escola Móvel do Idep”, reconheceu a jovem, que sempre sonhou trabalhar com maquinário. Hoje, ao lado dos filhos, um de 7 e outro de 9 anos, celebra a nova fase do sucesso profissional.

Fonte: Governo RO