Escolas municipais de Guajará-Mirim recebem reforma de infraestrutura do Governo de Rondônia

Para melhorar a estrutura e contribuir com o aprendizado dos alunos da rede pública do município de Guajará-Mirim, o Governo do Estado investiu mais de 2 milhões na reforma de cinco escolas. Os investimentos em reformas, ampliação e construção de novas escolas têm sido um marco na gestão do Governo do Estado de Rondônia.

REFORMA

As unidades educacionais contempladas com os serviços são:

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmã Hilda, investimento de R$ 701.400,00 (setecentos e um mil e quatrocentos reais), com a construção de cobertura, forro, parte elétrica, subestação e pintura.

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Cândida Maria Moura de Paula, o valor total de empreitada é de R$ 480.619,48 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) atendendo à construção de: cobertura, forro, parte elétrica, infraestrutura e pintura.

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Professor Salomão Silva, com investimento de R$ 401.233,30 (quatrocentos e um mil, duzentos e trinta e três reais e trinta centavos) com a construção de: cobertura, forro, piso e pintura.

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Saul Bennesby, o valor da reforma é de R$ 334.816,44 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). Atenderá à construção de: cobertura, forro, hidrossanitário, parte elétrica, piso, acessibilidade e pintura.

Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Adma Leal, o investimento é de R$ 214.850,61 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), serão realizadas as construções de: cobertura, forro, hidrossanitário, parede, revestimento, piso e pintura.

Nas cinco escolas, exceto a escola Professor Salomão Silva, as obras já iniciaram e têm o prazo de 120 dias para entrega.

Professor do município há exatos 23 anos, Horleans Jáclin Ferreira Araújo enfatizou a importância da obra para os servidores e alunos: “A reforma da escola estava sendo esperada por todos há muitos anos. Nós professores, que estamos ali diariamente com os alunos, sempre tivemos esse anseio por uma escola com uma estrutura física adequada às nossas práticas pedagógicas”.

Para a professora Ana Nete de Azevedo Dantas, secretária de educação no município, as obras fortalecem as escolas. “Hoje temos cinco escolas em reforma e para Guajará-Mirim isso é um grande feito. A gestão tem feito um trabalho, em que a preocupação com a educação tem sido de relevância, e a melhoria na estrutura física é um grande passo, não só para a educação, na qualidade do ensino, mas para a qualidade de vida das nossas crianças. Graças à parceria com o Governo do Estado, será possível oferecer uma educação com qualidade, escolas mais estruturadas e seguras. São escolas com mais de 20 a 30 anos sem nenhum tipo de reforma”, explanou.

“É gratificante ver a preocupação do nosso governador, com a visão de educador, tendo esse olhar e assistindo aos alunos na base. Proporcionando, melhores resultados no processo de aprendizagem a estes meninos e meninas”, declarou a coordenadora Regional de Educação, em Guajará-Mirim, Eunice Oliveira Pires Santos.

“Esta é uma importante conquista à população e mais um exemplo da firmeza do nosso compromisso com a educação pública de qualidade, além de proporcionar um ambiente mais moderno e confortável para os alunos. As reformas e obras nas escolas sempre foram prioridade da nossa gestão, pois trazem resultados efetivos no ensino”, afirmou o governador.

Fonte: Governo RO