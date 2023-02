Escolas técnicas móveis reforçam ensino profissionalizante em Rondônia

As escolas técnicas móveis estão sendo fundamentais para o Governo de Rondônia cumprir metas de expansão da educação profissional, conforme o planejamento estratégico visando garantir aos jovens e adultos uma nova oportunidade de inserção no mercado de trabalho através da formação profissional. Com objetivo de levar ensino profissionalizante até o aluno, as unidades itinerantes têm como destino todas as regiões do Estado, permanecendo em cada município, conforme a demanda do mercado local.

O Governo de Rondônia destaca a importância quanto à aquisição de escolas técnicas móveis para levar ensino profissionalizante a alunos de todas as regiões do Estado, principalmente em comunidades remotas. As unidades flexíveis itinerantes oferecem cursos ministrados pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep. Em 2022, as mesmas ofertaram cursos a 2.188 alunos de vários municípios rondonienses.

A gestão estadual inaugurou em 2021, quatro escolas técnicas itinerantes – Panificação e Confeitaria; Máquinas Pesadas e Agrícolas; Piscicultura e Frigorífico e Imagem Pessoal. Hoje, a escola de Panificação está em Jaru, enquanto que a de Máquinas Pesadas e Agrícolas se encontra em Porto Velho. Já as unidades de Imagem Pessoal, Piscicultura e Frigoríficos estão na Capital em manutenção sendo preparadas para iniciar atividades do ano letivo em municípios, que estão sendo definidos, conforme o novo cronograma de cursos.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos para se ampliar a qualificação profissional integra a proposta da gestão estadual, que priorizou no planejamento estratégico a educação profissional que tem a capacidade transformadora tanto do indivíduo quanto do desenvolvimento econômico. “Estamos massificando o ensino profissionalizante. Temos a convicção de que a educação profissional gera oportunidades, viabilizando o progresso econômico e o desenvolvimento social”, frisou Marcos Rocha, que no ano passado inaugurou em Porto Velho, a sede do Idep e da Escola Técnica Estadual – Etec.

TODO O ESTADO

Com a chegada das escolas técnicas móveis em Rondônia, aumentou vertiginosamente o número de cursistas no Idep, conforme a presidente da instituição de ensino profissionalizante Adir Josefa de Oliveira. “Estamos levando educação profissional a alunos de todas as regiões do Estado para que possam seguir uma carreira de sucesso”, destaca.

O estudante Thiago Cordeiro Choma, 26, que mora no bairro Apuniã, em Porto Velho, é um dos que abraçaram essa oportunidade. Ele está frequentando aulas na Escola de Máquinas Pesadas e Agrícolas que está estacionada na Etec, na Capital. “Estou muito animando porque terei uma nova profissão e já tem empresas interessadas em contratar quem terminar o curso”, comemora ele motivado pelas aulas que começaram no dia 16 deste mês e termina no dia 16 de março.

Fonte: Governo RO