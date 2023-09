ESCOLASSaúde adota estratégias para aumentar índice de vacinação infantil

Parcerias entre saúde e educação contribuem para a oferta dos imunizantes

Simples, segura e efetiva, a vacina é o principal meio de manter as crianças saudáveis e protegidas contra as doenças. Mas apesar de sua eficácia ter sido comprovada ao longo dos anos, quando inúmeras enfermidades deixaram de ser um problema de saúde pública, a vacinação vem sofrendo uma queda em todo o país, e em Porto Velho não é diferente.

Para aumentar os índices de imunização, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) tem adotado diferentes estratégias, voltadas especialmente às crianças menores de cinco anos, faixa etária em que os pequenos costumam receber as principais vacinas e suas doses de reforço.

Uma das iniciativas é a intensificação da vacinação nas escolas, feita de forma periódica pelas unidades de saúde em suas áreas de abrangência. Na última semana, mais de 300 alunos foram imunizados durante uma ação na Escola Osvaldo Piana, realizada pela Unidade de Saúde da Família Ronaldo Aragão, que atende também alunos da Escola Municipal Nacional.

De acordo com Francisco Lurdervan, gerente da unidade, além da imunização, as equipes de saúde também realizam orientação odontológica, entrega de kits de higiene bucal e palestras sobre temas específicos do programa, com o intuito de promover a educação em saúde para os pequenos.

“Nossas equipes trabalham com cronograma, e em datas específicas visitam as escolas para fazer escovação, higiene bucal, vacinação e todos os pilares do PSE, essas ações são contínuas, conforme observado a necessidade da escola. É a nossa missão contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino”, destacou o diretor.

Nos próximos dias, a ação vai contemplar os alunos da Escola Municipal Professora Flora Calheiros e será realizada pela USF Ernandes Índio. Nesta quarta-feira (20) a vacinação será ofertada para os alunos da manhã, e no dia 29 para os estudantes da tarde.

PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA – PSE

O Programa de Saúde na Escola (PSE) é uma parceria entre as áreas de saúde e educação, executado em conjunto entre a Semusa e a Secretaria Municipal de Educação (Semed). Um dos 13 pilares do PSE é a imunização, e a temática é incentivada e trabalhada entre mais de 34 mil alunos em escolas da rede municipal e estadual, por meio das equipes de saúde de Porto Velho.

MAPEAMENTO

Um dos pilares trabalhados pela Semusa são as ações envolvendo as unidades de saúde, conhecidas popularmente como “postinhos”, que desempenham um papel fundamental na prevenção e no controle de doenças. Nas unidades, os agentes comunitários de saúde são profissionais que estão em contato direto com a comunidade e participam da rotina das famílias, contribuindo significativamente para o mapeamento daqueles que precisam atualizar o cartão vacinal.

Texto: Taís Botelho

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO