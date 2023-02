Espaço aéreo da Terra Indígena Yanomami será fechado em abril

Reprodução – 23.02.2023 Menino de 3 anos que perdeu os pais após fortes chuvas no litoral norte de SP deixou a UTI

Um menino de 3 anos que perdeu os pais após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana deixou a UTI nessa quarta-feira (22). A criança, então, foi encaminhada a um quarto comum do Hospital Regional do Litoral Norte, onde está internado desde o ocorrido.

A previsão é que ele seja liberado nas próximas horas.

Após a tempestade , o menino sofreu fraturas no rosto e nas pernas, mas responde bem ao tratamento.

Hoje pela manhã ele chamou pelo pai Ariel, que morreu na tragédia . O menino também perdeu a mãe, Maria da Conceição Gomes da Silva.

“Ele não fala nada sobre a noite da tempestade, é muito novinho para lembrar disso. Mas hoje ao ser medicado chamou pelo pai. Estou aqui ao lado dele”, disse o tio, Benedito Gomes, de 45 anos, ao jornal O Globo .

Rovena Rosa/Agência Brasil – 22/02/2023 São Sebastião – Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo. Leia Também: Justiça decide que Uber deve pagar férias e 13º salário a motorista

“Trabalhei para tentar salvar as pessoas, mas não consegui tirar ninguém com vida das casas”, afirmou Benedito, que é carpinteiro e morava na região da Vila Sahy, uma das mais afetadas. “Fisicamente estou bem, mas de resto, não estou.”

Benedito disse querer a guarda da criança assim que ela se recuperar e deixar o hospital. “Se Deus quiser, ele vai vencer”, afirmou.

Sobe o número de mortos

Segundo última atualização da Defesa Civil, ao menos 49 pessoas morreram em decorrência das tempestades, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba .

Até o momento, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Além dos mortos, os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados em todo o estado.

Os trabalhos de busca continuam e ocorrem principalmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião e Juquehy. Durante a última terça-feira (21), as buscas chegaram a ser suspensas por conta de novas chuvas na cidade de São Sebastião. Havia risco de novos deslizamentos de terra na cidade. No entanto, a partir das 22h os trabalhos foram retomados e seguiram pela madrugada.

Veja aqui como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo .

