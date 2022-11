Espaguete integral com carne e cenoura! Um baita almoço com poucas calorias!

Reprodução/redes sociais Ponte Rio-Niterói foi liberada após interdição

A Polícia Rodoiviária Federal informou, às 21h55 desta segunda, que liberou 4 faixas sentido Niterói e duas sentido Rio da Ponte Rio-Niterói, após colisão com navio . O esquema de funcionamento deve permanecer até amanhã. Governador Cládio Castro confirmou a informação.

Um navio cargueiro à deriva colidiu, na noite desta segunda-feira (14), com a Ponte Rio-Niteroi, provocando o fechamento da via nos dois sentidos. A Guarda Portuária e equipes Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. Engenheiros avaliaram possíveis danos causados aos pilares.

Três rebocadores participaram do trabalho de retirada da embarcação, o navio São Luiz, um graneleiro (cargueiro de grãos). Segundo informações preliminares, o navio estava ancorado na Baía Guanabara há seis anos e que a causa do acidente teria sido a corrosão das amarras pela ação do tempo. O impacto causou a quebra de algumas estruturas de concreto nas margens da ponte.

Mais um vídeo do navio que acabou de bater na Ponte Rio Niterói. Impressionante! pic.twitter.com/QZTnac1ZMN — FORA BOLSONARO (@ResistDemBrasil) November 14, 2022

Durante a tarde, houve forte ventania e pancadas de chuvas na Zona Norte do Rio de Janeiro. Às 18h10, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km).

O município está em estágio de mobilização desde às 15h30 desta segunda-feira (14), devido à previsão de chuva moderada a forte para as próximas três horas, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR.Rio).

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional