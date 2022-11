Espanha sede empate para Alemanha que ganha sobrevida na Copa do Catar

Espanha e Alemanha fizeram o primeiro confronto de campeãs mundiais desta Copa-2022. Os representantes europeus entregaram um duelo corrido, bem jogado e igualado em 1 a 1 ao final dos 90 minutos.

O primeiro tempo mostrou uma Espanha dominando na posse de bola, beirando os 70% em dado momento, e passando a equipe da Alemanha. Olmo teve a melhor chance, mas parou em uma soma de Neuer e trave.

A Alemanha, mesmo sem conseguir se importar, chegou a marcar um gol antes do intervalo. Rudiger aproveitou cruzamento de Kimmich e testou para a rede, mas o VAR ativou impedimento do zagueiro na origem da jogada.

A entrada de um centroavante mudou o jogo na etapa final, com Morata fazendo o gol espanhol, e motivou trocas também na Alemanha. Com Fullkrug e Sané o time melhorou, saindo mais para o ataque.

Coube ao centroavante, em jogada de Sané e Musiala, soltar uma bomba e deixar tudo igual no placar.

Com quatro pontos, a Espanha segue na primeira colocação do Grupo F e assegura classificação às oitavas caso empate com o Japão, na quinta-feira.

A Alemanha, com um ponto, tem de derrotar a Costa Rica no mesmo dia – no pior dos cenários, o de derrota da Espanha, teria de tirar os oito gols de equilíbrio de diferença.

Momento-chave:

Aos 17 minutos do segundo tempo, Alba recebeu pela esquerda com certa liberdade e cruzou rasteiro. Morata se antecipou à marcação de Sule e bateu pela direita, vencendo Manuel Neuer. O gol fez Fullkrug, o autor do gol, entrar pelos alemães.

Número

Espanha e Alemanha se enfrentaram pela quinta vez na Copa do Mundo. Foram duas vitórias germânicas, uma da Espanha e, agora, dois empates.