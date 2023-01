Especialista explica a melhor forma de desintoxicar o organismo

Redação EdiCase Consulta médica

Após o período de festas, muitas pessoas ficam preocupadas com os efeitos do excesso de alimentação no organismo. Com isso, muitas pessoas procuram por soluções que atuem na desintoxicação do corpo , e uma das formas mais comuns é por meio do suco detox. Mas afinal, o detox funciona ou não? O médico Neto Scardovelli , fala como deve ser realizado o processo de desintoxicação quando o indivíduo abusa na hora de comer ou beber. “Embora muitas pessoas queiram utilizar o suco para ‘limpar’ o organismo depois de terem metido o ‘pé na jaca’ durante as festas de fim de ano, não existem evidências cientificas que garantem que ao tomar o suco ou outras artimanhas, as substâncias são eliminadas do corpo. Nem muito menos a realização de dietas para este fim’’, explica. Segundo o especialista, o próprio organismo dispõe de recursos para realizar este processo sem a necessidade de tomar qualquer tipo de substância.

“O corpo é tão perfeito que mesmo que você tenha se ‘intoxicado’ por excesso de álcool ou de comida, ele possui mecanismos perfeitos capazes de eliminar essas toxinas, como: o fígado, os rins, os sistemas gastrointestinais, peles e pulmões, que desempenham um papel na excreção de substâncias indesejadas”, diz.

O médico aponta que quem tem o hábito de beber o suco, deve seguir com o costume, mas sabendo que os efeitos procurados não devem ser a desintoxicação.

“Se o paciente gosta de tomar esse tipo de suco, por gosto, tudo bem. Mas se ele procura pela desintoxicação ele pode se frustrar. O ideal é fazer uma boa hidratação e voltar à rotina e manter os cuidados com a saúde”, completa.

Fonte: IG SAÚDE