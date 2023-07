Especialistas vão discutir como melhorar a imagem do agronegócio

A Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) vai realizar em São Paulo, entre os dias 8 e 10, um Congresso para discutir os desafios da imagem do agronegócio.

O evento vai reunir especialistas dos setores do agro, economia, finanças, direito, agronomia, pesquisa, marketing e comunicação, com o objetivo de debater o tema central “Agroeconomia brasileira: um olhar para o futuro.” Durante o evento, será realizado um painel específico intitulado “Comunicação, Educação e Sociedade: análises transversais sobre o Agro,” moderado pela jornalista Lilian Munhoz.

O setor agropecuário brasileiro desempenha um papel fundamental para o país, gerando emprego, renda e desenvolvimento social e econômico em várias regiões e para comunidades locais. Mas, apesar de sua importância, enfrenta desafios constantes relacionados à sua reputação e imagem, que muitas vezes distorcem a realidade dos produtores rurais, agroindústrias e demais atores da cadeia produtiva.

Para superar essas questões, o setor tem implementado projetos que buscam retratar o dia a dia dos atores do agro nacional, destacando suas contribuições para o desenvolvimento do país e buscando uma imagem mais positiva. Durante o painel Comunicação, Educação e Sociedade, serão apresentadas iniciativas que têm buscado disseminar informações sobre o setor e melhorar a interação com diferentes públicos sociais.

Profissionais de diversos setores avaliarão como os projetos de comunicação, educação e interações com diferentes públicos sociais têm contribuído para difundir as contribuições do setor agropecuário brasileiro e melhorar a sua imagem. Além disso, serão discutidas as melhores práticas que podem ser adotadas por empresas, mercado e segmentos para fortalecer a imagem do setor e enfrentar os desafios de reputação.

A expectativa é que a plenária do Congresso da Andav seja um espaço de discussão e troca de ideias entre mais de 40 especialistas dos setores envolvidos, incluindo autoridades governamentais, CEOs, proprietários e diretores de empresas, presidentes e representantes de entidades setoriais, professores e doutores da academia, economistas, advogados, jornalistas e produtores rurais.

SERVIÇO:

Data: 8 a 10 de agosto de 2023

Dias e horários: Dia 8 das 14h às 18h | dia 9 das 9h30 às 18h | dia 10 das 9h30 às 16h

Local: Transamerica Expo Center

Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro – São Paulo-SP

Fonte: Pensar Agro