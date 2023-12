Espetáculo “A Menina e a Roseira: O Nascimento de Jesus” acontece neste fim de semana, no Teatro Palácio das Artes

Um ciclo de trabalhos e atividades para valorizar e aperfeiçoar o funcionalismo público de Rondônia marcou as atribuições da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), em 2023. Atuando com a força motriz das secretarias e departamentos, o órgão manteve o empenho em adotar medidas para ajudar e reconhecer os colaboradores que, ao longo do ano, prestam um serviço à população, exclusivamente em benefício do desenvolvimento do Estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, o Governo de Rondônia vem realizando uma gestão séria, responsável, que valoriza os servidores e entrega resultados à população, em forma de obras e serviços. ‘‘Nossos servidores são muito importantes na missão de tornar Rondônia referência em desenvolvimento e qualidade de vida. A Segep tem desenvolvido ações voltadas para gestão de pessoas, no sentido de aprimorar os serviços. Temos profissionais qualificados e dedicados no quadro do Governo, que têm colaborado para fazer o melhor pela nossa população’’.

Entre as conquistas em relação à melhoria dos serviços prestados e otimização de processos, a Segep realizou a contratação de médicos emergenciais a atendimento das perícias médicas, colaborou para a transposição de 288 servidores (ativos e pensionistas) ao quadro do Governo Federal; encaminhou outros 1.203 processos de aposentados, contemplados com a transposição para Brasília. E ainda foram adotados métodos para dar mais agilidade à resolução dos processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

CAMPANHAS

Ao longo do ano, a Segep promoveu diversas campanhas com palestras e realização de exames, pensando no bem-estar dos servidores, como:

Campanha de conscientização de saúde mental – Setembro Amarelo;

Campanha de conscientização de saúde da mulher – Outubro Rosa; e

Campanha de conscientização de saúde do homem – Novembro Azul.

E ainda foi realizado o projeto que incentiva a melhoria da saúde do servidor, a Segep em Movimento, com caminhadas e atividades físicas no Espaço Alternativo. E a Superintendência comemorou mais uma vez o Dia do Servidor, com gincana entre os servidores. Durante o evento foram arrecadadas 132 cestas básicas, sendo estas distribuídas às entidades filantrópicas.

COMEMORAÇÕES

A Segep realizou, também, a cerimônia de despedida de servidores aposentados, um reconhecimento diante dos anos dedicados à prestação de serviço à população rondoniense. Houve ainda a comemoração em alusão ao Dia Internacional das Mulheres – Projeto Mulher Ativa, com palestra e exames de saúde; comemoração em alusão ao Dia das Mães, com apresentação teatral; e a comemoração em alusão ao Dia dos Pais, com apresentação musical e homenagens dos filhos.

INTEGRAÇÃO

O investimento no bem-estar e valorização dos servidores colaboraram para conquistas de boas práticas na prestação de serviço do Governo de Rondônia, resultado da motivação e do empenho dos servidores em executar políticas públicas de promoção do bem-estar social dos rondonienses.

Para o superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Silvio Luiz Rodrigues, a integração entre os servidores e as medidas adotadas para demonstrar a importância deles para a eficiência do serviço público, foram as principais metas da Superintendência em 2023. ‘‘A valorização dos servidores e união em busca do bem-estar da população de Rondônia elevou a qualidade da prestação de serviços do Governo’’, avalia.

Fonte: Governo RO