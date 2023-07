Espetáculos de danças marcam o domingo do Evento Cultural que tem programação até quarta-feira, 2

O domingo (30) foi marcado por mais uma série de atrações da 5ª edição do Evento Cultural promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Fundação de Cultura de Rondônia – Funcer. As atividades foram divididas em dois locais, um encontro que aconteceu pela manhã no Museu da Memória Rondoniense e outro com apresentações de danças clássicas, contemporâneas e indígenas no período da tarde, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho.

No total, oito grupos de dança se apresentaram no Teatro, entre ritmos de ballet clássico, apresentações contemporâneas e indígenas. Já o Museu recebeu visitantes que vieram conhecer mais sobre a história rondoniense, por meio de visita mediada às instalações, exibição cinematográfica, encontro de intérpretes de personagens e apresentação do Grupo de Dança Acreditar.

Participando deste terceiro dia do Evento Cultural, a professora de ballet clássico e jazz, Pyovanya Tyrlley, destaca a satisfação gerada com as apresentações. “É gratificante ver o quanto o evento tem despertado a curiosidade do público em prestigiar nosso trabalho. Trouxemos muita dança e arte para encher os olhos de emoção das pessoas, assim como quem atua nessa área. São anos de dedicação para que nossa Cultura avance, por isso que o momento é motivo de muita alegria”, declara.

ATIVIDADES

Segundo o organizador do evento, Alzir Queiroz, as atividades garantem o fortalecimento e valorização da arte e da cultura. “Desta vez, as atrações foram ampliadas para duas unidades com o objetivo de levar ao público espetáculos de dança e conhecimento sobre a história do nosso Estado. A ação faz parte da missão do Governo, por meio da Funcer, de fortalecer o desenvolvimento artístico e cultural no estado”, ressaltou.

Em junho de 2021, a Funcer realizou a primeira edição do Evento Cultural, também no Teatro Estadual Palácio das Artes, desde então o projeto acontece semestralmente na Capital rondoniense. Além de grupos de dança, esta 5ª edição conta também com a participação de artesãos, artistas plásticos, entre outros.

PRÓXIMOS DIAS

Confira a seguir a programação dos próximos dias:

Segunda-feira, 31/7 – Biblioteca Pontes Pinto:

9h-13h: Jogos lúdicos.

Terça-feira, 1/8 – Museu da Memória Rondoniense:

9h-13h: Abertura da exposição “Rondônia: Tesouros da Biodiversidade”.

Quarta-feira, 2/8 – Casa da Cultura Ivan Marrocos:

17h-22h: Sarau no Quintal.

Fonte: Governo RO