Espetáculos teatrais e mostras de danças são atrações do 2º dia do Evento Cultural no Teatro Palácio das Artes, neste sábado, 29

Espetáculos de dança e teatro marcaram a abertura da 5ª edição do Evento Cultural no Teatro estadual Palácio das Artes, que segue até o 2 de agosto, em Porto Velho. O evento é promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer. A entrada no evento é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às comunidades carentes. A iniciativa valoriza não apenas a cultura, mas também a solidariedade, promovendo o engajamento da população em ajudar o próximo.

De acordo com o presidente da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer, Nery Rodrigues o Evento Cultural promete encantar a todos os públicos com uma programação diversificada e repleta de atividades culturais imperdíveis. Música, teatro, dança, literatura, artes visuais e muito mais. A programação desta 5ª edição do Evento Cultural, inclui exposições, jogos lúdicos e realizações de sarau. “Esse evento tem como objetivo fortalecer as artes cênicas e da cultura no Estado e conta com Mostras de dança e artes cênicas em vários locais, que inclui a Biblioteca estadual Pontes Pinto, casa de Cultura Ivan Marrocos, Museu da Memória Rondoniense e o Teatro Estadual Palácio das Artes”, detalha o presidente ressaltando que serão dias de pura celebração da cultura em nossa região.

Ainda de acordo com ele, a diversidade de espaços proporciona ao público a oportunidade de vivenciar diferentes manifestações artísticas e culturais, ampliando assim o acesso à cultura e promovendo a valorização de artistas locais. A primeira edição do Evento Cultural foi em junho de 2021, no Teatro Palácio das Artes, como uma celebração do retorno das atividades após a pandemia. Este ano somente no Teatro Estadual Palácio das Artes, que tem capacidade para mil pessoas, a expectativa é lotar todos os dias, a exemplo do que ocorreu nas duas edições no ano passado em junho e dezembro de 2022.

Para a acadêmica Estefani de Lima, “o evento cultural é uma oportunidade para abrir a mente, assistindo espetáculos como os apresentados na abertura”, salientou.

Assim, com uma programação diversificada e espaços que abrangem diferentes manifestações culturais, o Evento Cultural se consolida como um ponto de referência para artistas e admiradores das artes em Rondônia. A participação da população é fundamental para o sucesso desse evento, pois fortalece a importância da cultura e promove a solidariedade.

Fique atento a programação dos próximos dias:

Fonte: Governo RO