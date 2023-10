Espigão do Oeste: após solicitação de Ismael Crispin, DER confirma manutenção na Rodovia Lúcia Tereza

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) participou na manhã desta quinta-feira (19) do 1º Workshop de Obras Públicas, promovido pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). O advogado geral da Casa de Leis, Fadrício Silva dos Santos, esteve representando o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), na abertura do evento no Teatro Guaporé, em Porto Velho.

O curso de Licitações e Contratos de Obras Públicas tem o objetivo de possibilitar um melhor desempenho das atividades dos servidores conforme a Lei 14.133/21, considerando que tais procedimentos envolvem uma complexa análise, e sua correta realização evita grandes prejuízos para a administração pública. A ação busca promover o gerenciamento dos riscos associados à estratégias e atingimento de objetivos de conformidade operacional e estratégico, tais como: Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Atividades de Controle, Informação/Comunicação e Monitoramento.

“É um workshop que busca atender a demanda de todo poder público. É uma nova lei que chegou e merece o esforço dos servidores para que seja aplicada no dia a dia. É importante esse engajamento e o compartilhamento das informações para que possamos avançar sobre a gestão de contratos públicos com o objetivo de requerer conhecimentos técnicos, jurídicos e gerenciais”, frisou Fadrício.

Ao final, o secretário da Seosp, Elias Rezende, parabenizou o trabalho realizado pela Assembleia Legislativa nas ações em conjunto com o Governo de Rondônia e realizou a entrega de uma placa em homenagem as ações desenvolvidas pelo deputado Marcelo Cruz. “O deputado tem sido um parceiro incondicional do nosso governador Marcos Rocha (União Brasil) que, por meio da Seosp, tem investido bastante em infraestrutura em várias frentes de trabalho nos municípios do nosso estado”, ressaltou Elias.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO