Espigão do Oeste: Ismael Crispin fortalece agricultura familiar com entrega de implementos agrícolas

Com objetivo de fortalecer a agricultura familiar, o deputado Ismael Crispin (MDB) visitou, na tarde desta quarta-feira (21), o seringal de Espigão do Oeste. Acompanhado do vereador Professor Hermes, o deputado esteve na Associação dos Produtores Rurais Beira Rio (ASPRORIO), na zona rural, para fazer a entrega oficial de uma plantadeira e um perfurador de solo. Estes equipamentos, essenciais para o trabalho no campo, foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de autoria do deputado, no valor de R$ 78 mil.

A ação, que veio em resposta ao pedido do vereador, visa beneficiar diretamente 123 propriedades locais. Segundo o vereador, o objetivo é impulsionar a agricultura familiar na região, oferecendo melhores condições de trabalho e contribuindo para o aumento da produtividade.

Em seu discurso, o deputado Ismael Crispin expressou gratidão e destacou a importância do investimento. “Estou muito grato a todos pelo acolhimento. Agradeço a Deus pela oportunidade de continuar transformando a vida das pessoas através do meu mandato. Investir nas associações com implementos adequados é fundamental para melhorar o trabalho diário dos nossos produtores rurais”, disse.

De acordo com Ismael, a entrega dos equipamentos não apenas melhora as condições de trabalho no campo, mas também representa um investimento no futuro da agricultura familiar, vital para a economia local e regional. “Essa entrega simboliza nosso compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento de Rondônia”, finalizou.

Texto: Laila Moraes I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO