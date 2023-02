Esplanada é interditada na expectativa de atos indígenas nesta quarta

REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Manifestações indígenas devem ser realizadas ao longo desta 4ª feira (8.jan); na imagem, a Esplanada dos Ministérios

Nesta quarta-feira (8), a Esplanada dos Ministérios , região central de Brasília , foi parcialmente interditada por causa da previsão de manifestações indígenas nas áreas próximas ao Congresso Nacional, em celebração ao Dia da Luta dos Povos Indígenas .

De acordo com a Polícia Militar do DF , a esplanada estará fechada para os manifestantes a partir da avenida José Sarney, próximo ao Congresso. A passagem de veículos também deve ser bloqueada na Alça Leste, logo depois da rodoviária.

Nesta quarta, completa-se um mês desde os atos extremistas do 8 de Janeiro, que tiveram como palco a Esplanada dos Ministérios. A Seap-DF (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal), afirma que ao menos 922 pessoas foram presas por envolvimento nos atos, além de outras 459 com monitoramento eletrônico.

Fonte: IG Nacional