ESPORTE – Aluno do Talentos do Futuro é selecionado por Zico para testes no Flamengo

Albert José, de 11 anos, foi destaque na Copa Zico e deve embarcar para o Rio de Janeiro em março

O aluno do programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, da Prefeitura de Porto Velho, Albert José, de 11 anos, foi selecionado pelo ex-jogador Zico para iniciar testes no Ninho do Urubu, Centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ). O embarque do aluno está marcado para o dia 12 de março.

Através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), o pequeno atleta pôde ter seus talentos reconhecidos pelo ídolo do futebol por meio da participação nos jogos da 1ª Copa Zico realizada em Porto Velho. Durante a competição, Albert recebeu o prêmio de artilheiro e jogador destaque da categoria sub-11 e recebeu troféus e medalhas das mãos de Zico.

Na ocasião, Albert agradeceu a oportunidade que o programa Talentos do Futuro proporcionou aos alunos de serem observados por especialistas do futebol nacional.

“Eu estou achando muito bom poder jogar com todo mundo por causa dos olheiros que vieram do Rio de Janeiro. É uma chance de sermos vistos por eles e irmos com eles pra lá. Meu sonho é ser jogador de futebol profissional em um grande time”, falou Albert.

O campeonato teve início em novembro do ano passado e foi financiado por recursos do município, apoiadores e patrocinadores. A Copa Zico de Porto Velho contou com a participação de 896 atletas do programa Talentos do Futuro, tanto da capital quanto dos distritos da BR-364 e da região do baixo Madeira.

“Foi um sucesso a primeira Copa Zico que realizamos na capital, tivemos muitos destaques e com certeza vamos conseguir fazer com que o talento dos nossos meninos sejam reconhecidos por grandes clubes. Agora vamos iniciar o alto rendimento em quatro categorias de base no futebol, que vai elevar o nível técnico do esporte aqui, para proporcionar ainda mais oportunidades para os nossos talentos”, declarou a titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ivonete Gomes.

TALENTOS DO FUTURO

O programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro vai retornar no dia 1º de março de 2023. Para o ano estão sendo ofertadas mais de mil vagas em 12 modalidades esportivas para as crianças que estudam nas escolas municipais, estaduais e particulares que obtenham 100% da bolsa integral de Porto Velho e nos distritos da BR-364 e baixo Madeira.

As modalidades são: basquete, futsal, voleibol, handebol, natação, judô, karatê, ginástica rítmica, xadrez, futebol de campo, taekwondo e capoeira.

Segundo o secretário-adjunto da Semes, Edilson Pacheco, o Município tá todo o suporte aos atletas inscritos no programa Talentos do futuro, com uniforme completo, e lanche para todos os alunos da capital durante o período de aula. Além disso, os atletas são acompanhados por profissionais e técnicos de Educação Física.

“Está em fase de planejamento o oferecimento dessa complementação alimentar, que é o lanche, também para os alunos dos distritos”, completou o adjunto.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO