ESPORTE – Atletas do Talentos do Futuro de Extrema participam de campeonato no Acre

Atletas de Futebol Sub-13 se classificaram ao vencer o jogo por 2 x 1

Atletas do Programa de Iniciação Esportiva Talentos do Futuro, da Prefeitura de Porto Velho, garantiram vagas nas quartas de finais no estádio Florestão, na última sexta-feira (11), ao vencerem o jogo por 2×1 contra a equipe de Rio Branco, no campeonato Acreano de Futebol Sub-13.

Segundo explicou Valdecir Rodrigues, coordenador da Escolinha Extrema/Talentos do Futuro, o próximo jogo será nesta segunda-feira (14), com a escolinha Joia de Cristo. “Já é tradicional os atletas de Extrema participarem de competições do Acre, inclusive já foram campeões algumas vezes. Estou muito contente pela vitória dos meninos, torcendo que eles sejam classificados para as finais e agradeço o apoio do prefeito Hildon Chaves e da secretária de Esporte, Ivonete Gomes”, finalizou.

A disputa pelo título do Campeonato Acreano de Futebol Sub-13 2022 teve início no dia 3 de novembro, com a participação de 11 equipes de escolinhas de futebol e clubes profissionais, divididos em três grupos. O programa de iniciação esportiva Talentos do Futuro, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Porto Velho, é coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes).

“Essa participação dos atletas do Programa Talentos do Futuro na cidade de Rio Branco serve de preparação para a Copa Zico, onde reunirá além de Extrema, os distritos da BR-364 e baixo Madeira, devidamente inscritos no Programa, numa grande competição esportiva em Porto Velho”, destaca a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

A titular da pasta reitera a importância da educação esportiva dentro da gestão. “O compromisso e responsabilidade com o desenvolvimento e valorização do esporte são marcas de políticas públicas da administração de Hildon Chaves, e estamos consolidando o esporte na vida de cada uma dessas crianças e adolescentes, como uma alternativa saudável e de crescimento tanto física como profissional”.

Texto: Marilza Rocha

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO