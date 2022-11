ESPORTE – Atletas do Talentos do Futuro dos distritos da BR e do baixo Madeira se preparam para a Copa Zico

Atletas intensificaram os treinos para ganharem destaque nas competições

Com a aproximação da Copa Zico, que terá início no dia 30 de novembro e final marcada para o dia 14 de dezembro, os atletas dos distritos do baixo Madeira e da BR, inscritos no Programa Talentos do Futuro, iniciaram as suas preparações. A Copa Zico terá a presença de uma das maiores referências do futebol mundial, o Zico.

No distrito de São Carlos, no baixo Madeira, o professor voluntário, Francisco de Assis Leite, garantiu que os meninos e meninas daquela localidade estão a todo vapor nos treinos. “Nossos atletas estão se preparando para fazer bonito na Copa Zico e ganharem destaque na competição”.

Na Vila de Terra Firme, também no baixo Madeira, a expectativa é grande sobre a participação dos pequenos talentos na Copa Zico.

A presidente da Associação de Moradores de Terra Firme, Maria de Fátima Batista dos Santos, falou que já comemora o envolvimento de todos. “Nós estamos contentes em levar nossos atletas para competirem na Copa Zico e acreditamos que essa competição fortalece o esporte entre as nossas crianças e adolescentes, principalmente para aqueles que querem ser alguém no futuro”.

Na BR, no distrito de Jaci-Paraná, a escolinha de futebol de campo funciona com 72 alunos, que estão treinando no campo de futebol do Estádio Municipal Erisvaldo Souza (Nenenzão).

O administrador do estádio Nenenzão, Marcedo Luiz, revelou que é grande a expectativa dos atletas que treinam para vencer e também dos pais que a todo momento querem saber como será a Copa Zico. “Pela primeira vez vamos levar nossas crianças e jovens para uma competição fora do distrito”.

O Talentos do Futuro contempla os distritos da BR: Extrema, Nova Califórnia, Jaci Paraná e ainda a aldeia indígena Kaxarari, além do baixo Madeira, que são as localidades de São Carlos, Nazaré, Calama e a Vila de Terra Firme.

COPA ZICO

A Copa Zico, promovida pela Prefeitura de Porto Velho e coordenada pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), acontecerá em três etapas: 30 de novembro a 4 de dezembro; de 6 a 10 de dezembro e de 11 a 14 de dezembro, com a participação exclusiva dos atletas do Talentos do Futuro de Porto Velho e dos distritos da BR e do baixo Madeira, sendo 64 equipes, nas seguintes categorias Sub 11 (idade de 9 a 11 anos), Sub 14 (idade de 12 a 14 anos) e Sub 17 (de 15 a 17 anos).

Os recursos para a realização da Copa Zico de Porto Velho são provenientes do Município, de emenda parlamentar do deputado federal Léo Moraes e do patrocínio da empresa Urbano Norte.

Texto: Marilza Rocha

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO