ESPORTE – Aulas de jiu-jitsu ajudam crianças e adolescentes a superarem desafios em Porto Velho

Cerca de 60 alunos, entre crianças e adolescentes de 8 a 15 anos de idade, participam das aulas de jiu-jitsu que acontecem nas terças e quintas-feiras, no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), na zona Leste de Porto Velho. As aulas são oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Tribo de Zion.

“A Prefeitura de Porto Velho vem desenvolvendo um grande trabalho aqui na zona Leste, na Praça CEU, em que toda a comunidade participa, seja em capacitações ou na prática de esportes, e o jiu-jitsu é umas das modalidades oferecidas aqui. Acredito que assim podemos mudar o futuro de várias crianças e jovens, já que o esporte faz promoção da saúde, socialização, construção de valores morais e éticos”, disse a titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra.

Erinalda Furtado é mãe do atleta Nestor Bruno, de 10 anos, que é autista, e iniciou as aulas de jiu-jitsu em setembro, assim que o Município começou a ofertar a modalidade. “A luta já ajudou bastante no desenvolvimento dele, principalmente na escola, onde ele era um pouco agitado e agora tem uma melhor convivência e comportamento. Aqui ele está fazendo amigos e está muito empolgado com o esporte. Ele está indo fazer o primeiro campeonato dele, estamos muito felizes”, disse a mãe.

Outra família que viu no esporte uma forma de superação foi a da aluna Beatriz Emanuele, de 9 anos. A menina desenvolveu problemas psicológicos, que foram amenizados através da prática das artes marciais. “A Bia já treina há três anos e já conquistou 10 medalhas, sendo uma de ouro. Ela teve crises de ansiedade durante o recesso e voltou a fazer tratamento. Mas desde que retornou aos treinos de jiu-jitsu, ela melhorou muito. Penso que aqui é o melhor lugar para eles crescerem, porque enquanto eles estão aqui no tatame com a gente, eles não estão no celular, na rua ou em locais perigosos”, disse a avó da atleta, Francisca Luciene.

A parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e o projeto Tribo de Zion, possibilitou a abertura de 60 vagas para a modalidade esportiva na praça CEU, e acontece em duas turmas, sendo uma matutina, às 9h, e a outra noturna, a partir de 19h.

“O jiu jitsu, além de um esporte, é uma ferramenta de inserção na sociedade e de educação. Aqui ensinamos a ganhar e a perder, cobramos boas notas na escola e bom comportamento em casa. Entendemos que a maioria das crianças são carentes e possuem problemas familiares, por isso fazemos esse papel de mostrar a boa conduta e uma outra realidade. Aqui até os professores são voluntários, e todos aprendemos muito juntos”, disse o sensei Rodrigo dos Reis.

A Praça CEU é gerenciada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Semdestur, junto com um grupo gestor da própria comunidade. As vagas foram abertas devido uma nova parceria entre a Semdestur e o projeto Tribo de Zion.

OUTROS SERVIÇOS

O local também dispõe de biblioteca e oferece cursos de dança (Ballet), informática, teatro, serviços do Sine Municipal, várias atividades físicas e esportivas, além de já ter proporcionado outras qualificações profissionais, como design gráfico e fotografia, entre outros.

