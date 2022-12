ESPORTE – Começa a segunda etapa da Copa Zico

Etapa termina no próximo dia 10

Na manhã desta segunda-feira (5) foi dado início à segunda etapa da Copa Zico no campo de futebol do Rondoniense Social Clube, tendo seu encerramento marcado para o dia 10 de dezembro. Estão confirmados oito jogos entre todas as categorias (Sub-11, Sub-14 e Sub-17).

Os times que entrarão em campo são: Sub-11 – Sintesv dos Vigilantes x Projeto Abraça; Morar Melhor x Fla Kids. Sub-14 – Nacional CRP x ADP Portovelhense; Morar Melhor x Assoc. Vigilantes; Cohab x Igarapé; Projeto Abraça x Fla Kids. Sub-17 – Assoc. Vigilante x Projeto Abraça e Cohab x ADP Portovelhense. Os jogos tiveram início às 8h30 com término previsto para às 11h30.

A secretária da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), Ivonete Gomes, destaca a positividade das competições da primeira etapa que teve a participação de professores, técnicos e atletas comprometidos. “Os jogos foram bem disputados tendo já alguns destaques revelados do nosso programa Talentos do Futuro.”

A final da primeira etapa foi realizada na manhã do último domingo (5) com a competição de dois jogos. Quatro times entraram em campo para definir as primeiras colocações: Dudu Tarde B, Fla Kids, Morar Melhor e Princesão.

No primeiro jogo do dia, da categoria Sub-14, entraram em campo as equipes do Princesão e o Dudu Tarde B, e o Princesão se classificou para a etapa final com 3 gols a 2 contra o adversário.

Já no segundo jogo, que finalizou a competição do domingo, Morar Melhor e Fla Kids do Nacional da categoria Sub-17 competiram e sendo Fla Kids do Nacional, o segundo finalista com 5 gols a 1 do Morar Melhor.

A Copa Zico é coordenada pela Semes e tem o patrocínio da Urbano Norte. A tabela de todos os jogos e o regulamento estão no site copazico.com.

