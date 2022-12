ESPORTE – Copa Zico classifica finalistas da primeira etapa

Jogos das semifinais da primeira etapa aconteceram neste sábado (3)

A 1ª etapa da Copa Zico, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, se aproxima do encerramento com as partidas semifinais disputadas neste sábado (3), no Centro de Treinamento do Rondoniense Social Clube. Todas as três categorias que estão participando tiveram partidas para decidir os finalistas, que devem jogar a final neste domingo (4) e iniciar a próxima etapa na segunda-feira (5).

De acordo com a técnica Juliana Oliveira, a expectativa para a final das categorias é alta, já que o jogo garante reconhecimento aos pequenos atletas. “Esse momento de interação entres os times e polos é muito interessante, já que todos fazemos parte do mesmo grande time, que é o Talentos do Futuro. Os familiares e os atletas estão bastante ansiosos por quem sabe conseguirem mandar alguns dos alunos para as grandes cidades treinar”, falou.

Para o coordenador geral da Copa Zico, Thiago Augusto, durante os dias de competição, aconteceram grandes jogos e alunos que se destacaram bastante. “A copa está sendo excelente, todos os atletas estão se dedicando ao máximo. Hoje demos início às semifinais que vão dar vagas para a grande final que terá a presença do Zico”, acrescentou Thiago.

Projeto inovador abraçado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), a Copa Zico é um circuito composto por três etapas. Em cada etapa acontecem disputas em três categorias diferentes (Sub 11, Sub 14 e Sub 17). A terceira e última etapa será formada pelos campeões das duas etapas anteriores e mais as equipes classificadas dos distritos.

O atleta Albert José, de 11 anos, é um dos alunos que vão disputar a final no domingo. Somente no jogo da semifinal, o artilheiro fez dez gols e está confiante que deve vencer a Super Copa Zico Porto Velho. “Eu estou achando muito bom poder jogar com todo mundo por causa dos olheiros que vieram do Rio de Janeiro. É uma chance de eu ser visto por eles e ir com eles pra lá. Jogo desde os meus dois anos de vida”, contou Albert.

A Copa Zico é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) e tem o patrocínio da Urbano Norte. A tabela de todos os jogos e o regulamento estão no site copazico.com.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO