ESPORTE – Copa Zico conclui rodada de classificação para as semifinais nesta sexta-feira (2)

Campeonato segue até o dia 14 de dezembro

A última rodada de jogos de classificação para as semifinais da Copa Zico de Porto Velho está acontecendo nos campos de futebol do Centro de Treinamento do Rondoniense Social Clube. As semifinais acontecem neste sábado (3) e a primeira etapa da competição se encerra no domingo (4), com os jogos das finais.

Nesta sexta-feira (2) os jogos iniciaram na categoria Sub-11, entre Nacional e Campo do 13. A vitória foi da equipe do Nacional, com uma goleada de 14 a 1 contra o Campo do 13.

Ainda na categoria Sub-11, os jogos seguiram com as equipes Esperança da Comunidade e Dudu Tarde e quem levou a melhor foi Esperança da Comunidade com 3 a 0 contra o time Dudu Tarde.

Na categoria Sub-14, os jogos foram entre as equipes Dudu Tarde A x Dudu Tarde B e dessa vez quem levou a melhor foi a equipe do Dudu Tarde B, com a vitória de 3×0.

Os jogos seguiram ainda na categoria Sub-14, entre as equipes: Nacional B x Esperança da Comunidade, com a vitória do Esperança da Comunidade com um saldo de gols de 8×2.

Na categoria Sub-14, os jogos foram entre as equipes Dudu Manhã e Campo do 13, sendo o jogo finalizado com a vitória do Dudu Manhã de 3×1.

O resultado do jogo entre as equipes Nacional A e Campo Princesão foi de 5×0 para o Princesão, na categoria sub 14; e na categoria Sub-17, as equipes do Dudu Tarde e Princesão e Fla Kids e Dudu Tarde continuam em campo na disputa.

Com o patrocínio oficial do Urbano Norte, a Copa Zico começou dia 30 de novembro e termina dia 14 de dezembro, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, com a presença do ídolo mundial do esporte, o Zico.

A Copa Zico é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). A tabela de todos os jogos e o regulamento estão no site copazico.com.

