ESPORTE – Copa Zico foi disputada entre 16 equipes nesta terça-feira (6)

Os jogos desta terça-feira (6), que fazem parte da segunda etapa da Copa Zico de Porto Velho, foram disputados entre 16 equipes, nos campos de futebol do Rondoniense Social Clube, na zona Leste da cidade. A segunda etapa vai até sábado (10).

A Copa Zico conta com a participação exclusiva dos atletas do Programa Talentos do Futuro, de Porto Velho e dos distritos da BR e do baixo Madeira.

A primeira categoria a jogar foi o Sub-11, entre os times Sintesv dos Vigilantes e Morar Melhor, que venceu por 6×0; no campo A e no campo B foi a vez do Projeto Abraça confrontar o Fla Kids que venceu com a goleada de 15×0.

Dando continuação aos jogos do dia, as equipes do Sub-14 também entraram em campo sendo as competições entre os times: Nacional CRP x Cohab, com a vitória do Cohab por 4×2; o jogo entre Morar Melhor x Projeto Abraça, o time do Morar Melhor ganhou de 2×0; e na partida entre o ADP Portovelhense x Igarapé, quem ganhou de goleada de 10×0 foi o ADP Portovelhense; e o Fla Kids ganhou de 7×0 contra o Associação Vigilante.

A categoria Sub-17 finalizou os jogos desta terça, tendo os confrontos entre as equipes Associação Vigilante x Igarapé, a vitória foi do time do Igarapé de 8×1 e o Cohab x Nacional CRP, o time do Nacional ganhou de 2×1.

A Copa Zico é coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) e tem como patrocinadora oficial a empresa Urbano Norte. As tabelas de todos os jogos e o regulamento estão no site copazico.com.

