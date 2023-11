ESPORTE E LAZER Projetos Viva Bem e Rua de Lazer estarão presentes no evento “Coração em Ação”

O documento apresentou seis diretrizes, 23 objetivos e 135 metas, gerando uma média de 680 ações

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) apresentou na última terça-feira (31), na Câmara Municipal de Porto Velho, o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2022 já avaliado e aprovado em agosto pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS). O RAG é um importante instrumento de gestão que apresenta um conjunto de ações, metas e indicadores, e possibilita ao gestor apontar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS).

Aberta ao público por meio de uma Sessão Especial de Audiência Pública, a apresentação do RAG 2022 aconteceu no plenário da casa de leis municipal com a presença da secretária adjunta, Marilene Penati, de vereadores, servidores da secretaria e de populares. O documento detalha diretrizes, objetivos e metas; índice esperado de alcance; ações programadas; indicador de monitoramento da ação; meta esperada para as ações no ano de 2022 e outras informações e foi apresentado pela diretora em exercício do departamento de Planejamento da Semusa, Gabriele Gaspar.

“Mesmo depois do período trágico que passamos da covid, nós voltamos a fazer um planejamento baseado nos indicadores de saúde e a prefeitura e a secretaria tem se esforçado para dar ênfase às ações da atenção primária, ampliando as equipes de estratégia das Unidades de Saúde da Família (USF) e a cobertura de saúde para tentar desafogar as unidades de Pronto Atendimento, às UPAs, que acabam sofrendo com a alta demanda que eles têm diariamente”, detalhou Gabriele.

O RAG é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano Municipal de Saúde além de proporcionar condições de maior segurança e menor margem de erros nas programações previstas anualmente para as ações de saúde no município.

O documento apresentou seis diretrizes, 23 objetivos e 135 metas, gerando uma média de 680 ações da PAS. Os servidores indicados pelos departamentos explicaram como ocorreu a execução de cada ação bem como os resultados alcançados no que foi proposto.

Marilene Penati, secretária adjunta da Semusa, apontou que a saúde tem um custo muito mais elevado do que se é disponível para ela em termos de orçamento financeiro. “Com isso, sempre vamos ter uma defasagem entre o que temos e o que gostaríamos de oferecer, como reforma e construções de unidades, ampliação de equipes, aquisição de mais medicamentos. Nós já avançamos na organização, almoxarifado, controle de gastos, controle de consumo, tudo isso é muito mais organizado do que antes. É importante que a população entenda os valores e como são aplicados para oferecer uma saúde melhor”, destacou Penati.

A secretária também declarou que, apesar dos investimentos constantes, as limitações existem e que a Semusa está trabalhando para reduzir as dificuldades. “Por exemplo, nós temos uma cobertura de pouco mais de 60% da população, a gente quer ampliar isso ao longo dos anos. Evidentemente que não se consegue isso em um, dois anos, ampliar para que toda a população tenha acesso à assistência de fazer uma medicina preventiva, uma saúde de fato. Nós queremos que a Semusa trabalhe oferecendo saúde e não tratando doenças”, concluiu a secretária adjunta.

Para quem deseja consultar o documento ele pode ser acessado neste link. Relatórios anteriores também estão disponíveis para consulta.

