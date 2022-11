ESPORTE – Etapa final do Festival de Praia Circuito Beach acontecerá nos dias 26 e 27 de novembro, em Porto Velho

Serão equipes de vôlei e futevôlei disputando a final do campeonato

A etapa final do Festival de Praia Circuito Beach 2022 acontecerá em Porto Velho, nos dias 26 e 27 de novembro, reunindo equipes masculinas, femininas e mistas de vôlei de praia e futevôlei, vencedoras das etapas de Fortaleza do Abunã e Jaci Paraná. O local será a Arena 7, localizada na avenida 7 de Setembro, bairro Nossa Senhora das Graças.

O Festival de Praia Circuito Beach 2022 é promovido pela Prefeitura de Porto Velho, com a coordenação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

No vôlei de praia feminino, estão classificadas para a etapa final quatro duplas: Rachel e Maisa, Alana e Adriana, Taty e Letícia e Sorilane e Fabiana.

Nas equipes masculinas o número de competições será maior, ficando então o confronto final entre as duplas: Fábio e Jackson, Leonardo e Ricardo, André e Bruno, Artur e Jalles, Cléber e Adriano, Odri e Eliton, Leomar e Rodrigo e Pará e Paulo.

Já no futevôlei, as competições da modalidade ocorrerão em duplas masculinas e mistas e estão na final masculina: Jonatahn e Douglas, Batata e Gustavo, Alan e Rogélio, Bebê e Everton, Aldízio e Elivelton, Ramos e Ray, Binha e Farinha e Xavier e J. Pedro.

Nas competições mista, as duplas que irão se confrontar ficaram entre Batata e Leila, Elivelton e Clara, Sandro e Camila, Gustavo e Ninnon, Dionatan e Brenda, Douglas e Rebeca, Ray e Gessika e Bebê e Kaká.

PREMIAÇÃO

Com relação a premiação, o Departamento de Esporte e Lazer (DEL) informou que a dupla que se classificar para o primeiro lugar receberá troféu e prêmio no valor de R$ 2 mil; no segundo lugar, terá também troféu e premiação de R$ 1 mil e na terceira colocação, medalha e prêmio de R$ 500.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Leandro Moraes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO