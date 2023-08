ESPORTE Inscrições abertas para aulas gratuitas de futsal na Praça CEU

Secretarias municipais garantiram trânsito, mobilidade, infraestrutura e comércio dentro da feira

A 12ª edição da Feira Agropecuária de Porto Velho (Expovel) chegou ao fim no último domingo (27). O retorno de uma das mais tradicionais festas da capital contou com uma série de apoios da Prefeitura, como serviços de secretarias municipais e o repasse financeiro que garantiu a gratuidade do evento à população.

A mobilização do município começou bem antes do início da feira, quando a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) firmou parceria com a Associação de Produtores de Evento do Estado de Rondônia (Aperon). O resultado foi que no dia 21 deste mês, o prefeito Hildon Chaves assinou o termo de repasse no valor de R$ 500 mil para que as atrações musicais da Expovel tivessem portões abertos. Ao longo dos cinco dias de evento, a população pôde assistir a uma série de shows nacionais de forma gratuita.

“Garantimos não somente o apoio financeiro, também colocamos à disposição do evento as secretarias, cada uma atuando dentro de sua área. A Expovel já faz parte do imaginário do porto-velhense e é um importante motor da economia nesta parte do ano. Todos os envolvidos estão de parabéns”, declarou o prefeito.

SECRETARIAS

Enquanto isso, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Sema) e de Fazenda (Semfaz) realizaram os licenciamentos ambientais e Alvará de Funcionamento, garantindo a regularidade e segurança do evento.

A feira aconteceu no tradicional Espaço dos Tanques. Para garantir a fluidez e mobilidade urbana, a Prefeitura determinou que a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) fizesse a sinalização no entorno do local e também garantisse um retorno seguro e acessível a todos. Dessa forma, o prefeito determinou que os ônibus coletivos ficassem disponíveis à população até as 2h.

Na parte de infraestrutura, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob) disponibilizou insumos para a arena de rodeio, pedra brita, cascalho, recuperação das vias internas, além de maquinários necessários para a montagem interna da estrutura.

Evento tradicionalmente noturno, a Expovel também pôde contar com os trabalhos da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) que realizou a implantação de lâmpadas de LED tanto na parte externa quanto interna da feira, além das ruas adjacentes.

ESTANDES

Além do repasse financeiro e do apoio de diversas pastas para a realização do evento, a Prefeitura também marcou presença, ao longo dos cinco dias, por meio de dois estandes de exposição. Um deles, da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) , promoveu o tema da coleta seletiva.

A pasta, que também foi responsável pela limpeza e recolhimento diário do lixo, firmou um contrato com a Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Lazer (Sejucel) para que todos os materiais recicláveis descartados no evento fossem destinados aos catadores da Catanorte.

Além disso, a Semusb promoveu no seu estande a doação de mudas de árvores nativas da região. Ao todo, 100 mudas de plantas foram distribuídas aos visitantes que passaram pela feira. Por fim, o estande da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) mostrou o que há de melhor em atrações naturais, culturais e históricas do município.

A pasta levou os materiais desenvolvidos para a campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, como o mapa turístico, manual de pesca esportiva, guia rota das águas e o totem interativo do aplicativo 2Clics que aos permitiu aos visitantes navegar e explorar todos os circuitos e rotas da campanha.

Comerciantes que integram o projeto Giro Empreendedor, idealizado pela Semdestur, também marcaram presença. Ao todo, 40 trabalhadores expuseram e comercializaram artesanatos, artigos de decoração, doces e salgados e muito mais.

A Expovel 2023 aconteceu entre os dias 23 e 27 de agosto e contou com um total de 32 peões profissionais de rodeio de vários estados do Brasil, além de praça de alimentação e show nacionais que ajudaram a aquecer a economia do município.

