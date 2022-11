ESPORTE – Prefeitura faz últimos ajustes para a Copa Zico de Porto Velho

Competição começa no próximo dia 30 de novembro

A Copa Zico de Porto Velho está prestes a começar e, para ajustar os últimos detalhes da competição, que começa dia 30 de novembro e termina dia 14 de dezembro, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) esteve nesta quinta-feira (24) no campo de futebol do Rondoniense Social Clube, local escolhido para as duas primeiras etapas da Copa (de 30 de novembro a 10 de dezembro).

A etapa final da Copa Zico (de 11 a 14 de dezembro) será realizada na Vila Olímpica Chiquilito Erse, na zona Leste da capital, com a presença do Zico, ídolo mundial do futebol.

O clube Rondoniense tem uma área de 47.500 metros quadrados, tendo à disposição três campos de futebol, banheiros, vestiários, uma sala onde ficará a equipe técnica das escolinhas, uma sala de estar com TV, sofás e além disso, a Semes vai instalar banheiros químicos.

O presidente fundador do clube Rondoniense, Antônio Tadeu de Oliveira, destacou que é um prazer contribuir num evento esportivo tão arrojado como a Copa Zico.

Ele conta que a expectativa é grande, uma vez que o município está trazendo um nome nacional para incentivar e apoiar as crianças. “Realmente é um trabalho belíssimo e nós vamos fazer de tudo para dar uma boa receptividade para o galinho, ídolo da torcida brasileira, o Zico. O rondoniense está à disposição para qualquer ação que venha engrandecer o esporte da nossa cidade”, finalizou

Com o patrocínio oficial da empresa Urbano Norte, a Copa Zico de Porto Velho acontecerá em três etapas: 30/11 a 4/12; de 5 a 10/12 e de 11 a 14/12, com a participação exclusiva dos atletas do Programa Talentos do Futuro, de Porto Velho e dos distritos da BR e do baixo Madeira, nas seguintes categorias: Sub 11 (idade de 9 a 11 anos), Sub 14 (idade de 12 a 14 anos) e Sub 17 (de 15 a 17 anos).

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO