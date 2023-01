ESPORTE – Profissionalização de atletas de base do futebol foi tema de videoconferência com o Sport Clube Corinthians Paulista

Reunião serviu para traçar diagnóstico prévio das necessidades do Programa Talentos do Futuro

Para avançar na profissionalização de atletas de base do futebol, técnicos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Porto Velho (Semes) participaram de uma videoconferência com o Coordenador Metodológico das Categorias de Formação, Iniciação e Desenvolvimento do Sport Clube Corinthians Paulista, Próspero Paoli, na manhã desta segunda-feira (30).

A reunião foi para traçar um diagnóstico prévio das necessidades do Programa Talentos do Futuro e futura padronização dos treinos, por meio de consultoria construtiva e profissional a ser aplicada em todas as quadras e campos onde o Município tem escolinhas de futsal e futebol.

A proposta de consultoria elaborada pelo coordenador Próspero atende à solicitação da Semes e deve ser realizada, inicialmente, em três etapas. A primeira é a construção dos processos metodológicos, por meio de uma avaliação diagnóstica dentro do Talentos do Futuro. A segunda etapa é a implantação e treinamento da proposta metodológica com a equipe de trabalho do programa, e a terceira é o desenvolvimento e avaliação de controle dos processos ao longo dos meses de abril, maio e junho.

Para o professor de futsal, Zenildo Santos, uma consultoria como essa se faz necessária, principalmente para que os professores possam padronizar e utilizar as técnicas e metodologias ensinadas em grandes clubes do Brasil, para o aperfeiçoamento das qualidades físicas de base, preparando os atletas do programa Talentos do Futuro para os treinamentos de rendimento e, por consequência, dando a eles a oportunidade de realizarem o sonho de serem atletas profissionais.

A secretária da Semes, Ivonete Gomes, declarou que a reunião é a primeira iniciativa para o planejamento estratégico de capacitação profissional dos servidores em 2023. “Neste primeiro momento estamos começando com o futebol, onde pretendemos iniciar o alto rendimento. O desejo do prefeito Hildon Chaves é que Porto Velho seja um celeiro de grandes atletas”.

Além da secretária, estiveram presentes na reunião Fernanda Rocha, coordenadora da Semes, Solimara Nunes, diretora do Departamento Administrativo, Heldeson Souza, responsável pela Divisão Pedagógica do Programa Talentos do Futuro, Perla Maria da Divisão de Equipe Multidisciplinar e os professores Zenildo Santos e Juliana Oliveira.

Texto: Semes

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO