ESPORTE – Segundo dia de jogos da Copa Zico termina com grandes goleadas

Repasse dos carros faz parte da compensação ambiental feita pela Usina de Jirau

A Prefeitura de Porto Velho recebeu nesta quinta-feira (1º) a doação de oito veículos entregues pela Jirau Energia, sendo três caminhonetes e cinco carros de passeio. A doação é parte do Plano Complementar de Vigilância em Saúde da Jirau Energia, como forma de compensação ambiental.

Uma cerimônia para recebimento dos automóveis aconteceu durante a manhã desta quinta, no estacionamento do Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, e contou com a presença do prefeito Hildon Chaves, da secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Marilene Penati, do secretário Geral de Governo, Fabricio Jurado, além do representante da Usina de Jirau, Veríssimo Alves dos Santos Neto, e da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa, Geisa Brasil.

“Com este apoio teremos mais estrutura para realizar essas atividades que são tão importantes para a prevenção e manutenção da saúde do munícipe. Por isso agradecemos a parceria da Usina com a prefeitura e com a população de Porto Velho”, disse o prefeito Hildon Chaves.

Os veículos serão destinados para o Departamento de Vigilância em Saúde, empregados nas ações de controle e combate do novo coronavírus e doenças e agravos como malária, dengue, zika vírus, tuberculose, hanseníase, e outras.

“Esta é mais uma doação que estamos fazendo dentro do programa de compensação para a saúde pública do município. Já temos mais de 11 anos de parceria com a prefeitura e mais de R$ 42 milhões investindo na Saúde da cidade”, falou o representante da Usina de Jirau.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO