ESPORTE – Semifinais da Copa Zico reúne 12 equipes

Jogos acontecem na Vila Olímpica Chiquilito Erse

As semifinais da Copa Zico de Porto Velho, que conta com doze equipes, iniciaram os jogos às 8h desta terça-feira (13), com a categoria sub-11, entre as equipes Sintesv dos Vigilantes x Morar Melhor, Fla Kids x Nacional. Os jogos estão sendo realizados na Vila Olímpica Chiquilito Erse.

Às 9h, iniciaram as disputas entre os finalistas da categoria sub-14, com as equipes Vista Alegre x ADP Portovelhense e São Carlos x Nova Mutum.

Já na categoria sub-17, os jogos acontecem às 10h, entre as equipes de Jacy Paraná x Nova Califórnia e Calama x Fla Kids. José Felipe Prestes, 15 anos, que joga na categoria sub-17, é um dos atletas do Talentos do Futuro do distrito de Calama que, segundo ele, veio para ser campeão. “Quero dar o meu melhor durante os jogos e meu sonho é ser escolhido para ir para o Rio de Janeiro.

Há dois anos no Talentos do Futuro, Felipe revelou que os treinamentos das equipes de Calama estavam sendo diários e que eles se prepararam para fazer bonito na Copa Zico, com o apoio do professor voluntário Effo. “Nossa vitória ontem foi de 5×1 contra São Carlos”, acrescentou.

As premiações e a cerimônia de encerramento ocorrem amanhã (14), com a presença do ex-jogador Zico, que vai acompanhar os últimos jogos. As tabelas dos jogos da fase final da competição estão no site copazico.com. A Copa Zico é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semes), e coordenada pela equipe do Zico, que veio do Rio de Janeiro.

O campeonato foi financiado por recursos do município, recursos de transferência especial do deputado federal Léo Morais, e também com o patrocínio da empresa Urbano Norte.

Texto: Marilza Rocha

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO