ESPORTE – Técnico de iniciação esportiva do Corinthians enaltece o Programa Talentos do Futuro

Próspero Paole também participa do I Encontro dos Gestores Municipais do Esporte em Rondônia

O professor doutor Próspero Paole, coordenador metodológico e técnico de iniciação esportiva da equipe de base do Corinthians, fez um tour pela cidade de Porto Velho, na sexta-feira (3), junto com a secretária municipal de Esportes e Lazer (Semes), Ivonete Gomes, para conhecer o programa Talentos do Futuro e a estrutura disponibilizada pela Prefeitura para os alunos.

Pela manhã, ele esteve na sede da Semes, onde ficou inteirado das ações implementadas pelo município no âmbito da iniciação esportiva, conheceu a Vila Olímpica e como funciona o Programa Talentos do Futuro. À tarde, Paole visitou o ginásio de esportes Eduardo Lima e Silva (Dudu), na zona Sul da cidade, e acompanhou o treino.

“A gente pretende estabelecer uma consultoria no sentido de construirmos uma proposta metodológica para que o programa Talentos do Futuro possa melhorar cada vez mais a prática nesse processo, tanto da iniciação quanto do desenvolvimento, então esse é o objetivo da minha vinda aqui”, comentou.

O professor enalteceu o Talentos do Futuro que, segundo o profissional é muito bem desenvolvido, e ainda disse ter gostado do contato com os atletas, os pais dos alunos e equipe técnica da Semes.

“A gente observa que a secretaria está muito bem constituída, com profissionais de muita qualidade, mas acima de tudo, uma preocupação de não apenas ter um projeto dessa natureza, mas fazer com que ele aconteça na sua essência”, destacou.

DIRETRIZES

De acordo com Ivonete Gomes, Paole é uma sumidade do futebol no Brasil. “Ele sabe os caminhos e as diretrizes para realmente formar um atleta. É uma preocupação muito grande do prefeito Hildon Chaves essa questão da capacitação. Não adianta simplesmente fazer, porque isso já estamos fazendo. O que a gente quer é fazer melhor, fazer bem feito”, disse a titular da Semes.

Próspero Paole também participará do I Encontro dos Gestores Municipais do Esporte em Rondônia, neste final de semana (4 e 5) em Porto Velho. O evento é realizado pela Semes em parceria com a Superintendência de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia (Sejucel).

Texto: Augusto Soares

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO